"Газовая война" выходит за границы Европы — западные СМИ

Американский Сенат хочет наложить санкции на компании, подписавшие соглашение с российским "Газпромом" о финансировании проекта "Северный поток".

Об этом пишет корреспондент Le Monde Жан-Мишель Беза, перевод статьи которого публикует InoPressa.ru.

"Газовая война", тайная и незаметная, идет в Центральной и Восточной Европе. Конфликт менее жестокий, чем между россиянами и украинцами в 2009 году: та ударная волна ощущается до сих пор, — пишет журналист. — Однако три главные действующие лица этого конфликта никак не могут уладить геополитический спор, в который они оказались вовлечены: Россия, недружелюбно настроенная к Евросоюзу, стремится расширить свою долю рынка в Старом Свете; экс-советские республики и "братские страны" (Украина, Польша, страны Балтии) постепенно освобождаются от энергетической опеки могущественного соседа; а Евросоюз хочет создать газовый рынок в рамках 27 стран, увеличивая количество источников снабжения, с тем чтобы снизить растущую зависимость от газа из Сибири, но все же держать Москву про запас".

"И тут на сцене неожиданно появился новый игрок: США. Американский Сенат в среду, 14 июня, почти единогласно проголосовал на новые санкции, в частности, против западных компаний, участвующих совместно с "Газпромом" в проектах по строительству газопроводов в Европу. — передает журналист. — Под прицелом оказывается "Северный поток-2" — проект по доставке 55 млрд кубометров газа в год из России в Германию через Балтийское море. Трубопровод будет построен "Газпромом" совместно с пятью партнерами, которые профинансируют половину общей стоимости проекта в 9,5 млрд евро: это французская компания Engie, англо-нидерландская Shell, австрийская компания OMV и немецкие компании Uniper и Wintershall (BASF)".

"Американские сенаторы выдвигают на первый план... угрозу энергетической безопасности Старого Света, — отмечает автор. — Они знают, что американский экспорт сланцевого газа, который они скромно начали в 2017 году, из-за проекта "Северный поток-2" столкнется с суровой конкуренцией со стороны российского газа. США ищут способ "создать благоприятные условия для своего собственного газа, — утверждает Изабель Кошер, генеральный директор Engie. — Но я совершенно не допускаю, что они смогут остановить этот проект".

Американская инициатива тотчас вызвала живые отклики. "Энергоснабжение Европы — это дело самой Европы, а не США, — сухо ответили немецкий министр иностранных дела Зигмар Габриэль и австрийский канцлер Кристиан Керн в совместном коммюнике. — Мы не можем допустить угрозу незаконных иностранных санкций против европейских компаний, принимающих участие в развитии энергоснабжения Европы".

Для Европы сложно полностью противостоять России, которая поставляет ей треть потребляемого ею газа, подчеркивают многие эксперты. Москва останется стратегическим поставщиком ЕС, указывает Беза.

В недавнем письме председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру председатель Европейского совета поляк Дональд Туск без обиняков говорит о том, что "Северный поток-2" "сделает Европу более зависимой от российского снабжения".

"Непосредственной жертвой "Северного поток-2" станет Украина, — добавляет автор статьи. — Эта страна, находящаяся в конфликте с Москвой на русскоязычной, восточной части своей территории, больше не делает закупки у "Газпрома" с конца 2015 года. Она диверсифицирует свое энергоснабжение, разрабатывая добычу местного сланцевого газа. Но Украина продолжает осуществлять транзит 40% российского газа, предназначенного для Европы. После ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" эта дорога будет практически перекрыта и Киев лишится платы за транзит в сотни миллионов евро ".

Многие соседи Украины, такие как Польша и страны Балтии, также враждебно настроены к "Северному потоку-2", пытаясь обойтись без "Газпрома", говорится в статье. В октябре 2015 года польская газовая компания, сильно модернизировав инфраструктуру, открыла терминал по переработке сжиженного природного газа на Балтике. "Мы достигли своей стратегической цели, мы независимы в газовой сфере", — радостно заявила тогдашний премьер-министр Эва Копач.

В июне новый премьер-министр Польши Беата Шидло приехала поприветствовать приход первого танкера для перевозки сжиженного метана из США. Невиданное событие в Северной Европе, отмечает Беза. "Такой экспорт способствует защите энергетической безопасности Европы", — уже тогда подчеркнул Вашингтон.

Ранее "Главред" сообщал, что глава МИД ФРГ Габриэль считает, что нельзя из политических причин отказываться от проекта "Северный поток-2".