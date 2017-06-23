Выставка iF Design Awards 2017 собрала самых лучших представителей по созданию кухонной бытовой техники, которые отличаются своей многофункциональностью, превосходным дизайном и безграничными "умными" возможностями.

Представляем самые инновационные холодильники с органичным дизайном.

Однокамерные холодильники

BOSCH KAD92SB30 — объемный, вместительный, с возможностью установки камеры для проверки содержимого холодильника и передачи данных в режиме online на Ваш смартфон. Фасады из стекла, не имеющие каркасов. Холодильник имеет несколько цветовых решений для гармоничного сочетания с любым кухонным дизайном интерьера.

BEKO Cosmos — это максимально комфортная для размещения продуктов и эстетичная модель со стеклянными дверями, оснащенными цветной подсветкой, которая размещается на утопленной ручке. Имеет систему Frost-free и дисплей на сенсорном управлении, позволяющий управлять холодильником. Холодильник относится к системе энергоэффективности класса А++.

Liebherr SBSbs 8673 серии BluPerformance имеет необычное исполнение внешней отделки Black Steel, на которой абсолютно не видны отпечатки рук. Имеется зона для хранения быстро портящихся продуктов - BioFresh, автоматический льдогенератор, и система плавного закрывания дверей SoftSystem.

Smeg Dolce Stil Novo CVI618 отличается вместительным винным шкафом с возможностью настройки температуры. Легким нажиманием механизма push-pull обеспечивается плавное открывание дверцы. Имеются все необходимые условия для хранения вина — влажность, тонированные стекла для защиты от попадания УФ лучей, полки из натурального дуба.

Whirlpool Side by Side — отличный вариант для тех, кто предпочитает хранить много охлажденных и замороженных продуктов. Конструкция холодильника достаточно продумана для обеспечения нулевого зазора между любой кухонной мебелью. Система 6th Sense FreshControl поддерживает оптимальную температуру и влажность. Имеется функция шоковой заморозки и возможность электронного регулирования зоны свежести Activ 0°.

Двухкамерные холодильники

BOSCH KGF49PI40 — модель нового поколения с системой NoFrost и дисплеем на поверхности двери с металлическими рукоятками, изготовленными по стандартам Bosch. Имеется вертикальная и потолочная. Зона свежести VitaFresh Pro оснащена регулятором влажности и особыми условиями для хранения деликатных продуктов.

BOSCH Serie 6 XL/XXL — это холодильник мега внушительных размеров. Оснащен вместительной зоной VitaFresh Plus для хранения быстро портящихся продуктов. Он может регулировать влажность и сохранять свежесть зелени, овощей и фруктов. Высоко интеллектуальный дисплей помещен на поверхности двери, не выступая за ее поверхность. Имеется светодиодная подсветка и вместительный контейнер для морозильной камеры.

BOSCH представил несколько холодильников серии Color Glass. Модели KGF39SR45 и KGN49LB30 имеют морозилку в нижнем расположении и систему охлаждения. Такие варианты доступны в черном, белом и красном цветах. BOSCH KGF49SM30 имеет металлически-стеклянную поверхность. Общая просматриваемая тенденция всей серии — это бескаркасные двери из стекла с утопленными рукоятками. Также особой изюминкой считается насыщенная светодиодная подсветка и наличие глянцевых металлических накладок со шлифованной поверхностью. Данная серия скорее похожа на кухонный гарнитур, чем на морозильное устройство.

Liebherr CBNPes 5758 отличается колоссально тихим звуком во время работы. Программа SmartDeviceBox позволяет управлять холодильником в удаленном режиме. Имеется 7-дюймовый TFT-дисплей, светодиодная подсветка и зона свежести BioFresh.

Siemens KG39FPB45 позволяет устанавливать холодильник в отдельном и во встроенном варианте. Обладает высоким классом энергоэффективности А+++, встроенным сенсорным дисплеем, и матовым дизайном теплых оттенков.

Siemens KA96FS70TI — это инновационный холодильник с матовой узорчатой поверхностью стеклянных дверей. Имеется зона свежести hyper fresh plus и обдув несколькими потоками воздуха для равномерного распределения холода. Система управления находится прямо на рукоятках с подсветкой.

Siemens KG49FPI40 — это вариант для тех, кто любит практичность и надежность. Имеется зона свежести с возможностью регулировки влажности. Эта модель оснащена "умной" подсветкой для рекомендации выбора подходящего места для хранения определенных продуктов. На поверхности двери встроен дисплей управления.

Siemens Serie KG family — вариант холодильника, предназначенный для большой семьи, с шириной агрегата 85 см и глубиной — 70 см. Имеется продуманная система светодиодного освещения, умная разморозка NoFrost. Данная модель доступна в черном и белом цвете.

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