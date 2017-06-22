Порошенко назвал "Северный поток-2" российской энергетической агрессией против Евросоюза

Президент Украины Петр Порошенко и президент Европейского Совета Дональд Туск обсудили угрозы, которые возникнут после строительства второй нитки газопровода "Северный поток", по которому природный газ будет транспортироваться из России в страны Евросоюза по дну Балтийского моря в обход территории Украины.

Об этом Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с Туском сегодня в Брюсселе, сообщает УНИАН.

"Мы также скоординировали наши позиции относительно угроз, которые несет строительство Россией политически мотивированного энергетического проекта "Северный поток-2", который является инструментом российской энергетической агрессии против моей страны, и не только против Украины, но и против всего Евросоюза", — заявил он.

Кроме того, Порошенко отметил важность энергетической диверсификации, энергетической безопасности и эффективного сотрудничества между Украиной и ЕС.

Отметим, что в начале сентября 2015 года российский "Газпром" и компании Shell, OMV, E.On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода "Северный поток-2".

Тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что если Россия и некоторые западные компании построят "Северный поток-2", то это лишит Украину 2 млрд долларов прибыли, Словакию — 0,8 млрд долларов, Польшу — 0,4 млрд долларов, а также поставит под угрозу энергетическую независимость ЕС.

По оценкам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, этот газопровод никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в ЕС и не обеспечивает Евросоюз доступ к новым источникам газа. Также, по словам Коболева, реализация проекта "Северный поток-2" приведет к тому, что пункты входа российского газа в ЕС будут почти полностью сконцентрированы в Германии. Однако имеющиеся газопроводы между севером Германии и странами Центральной и Восточной Европы не имеют достаточных мощностей, чтобы доставить необходимые объемы газа в восточные европейские регионы.

24 апреля 2017 "Газпром" и его европейские партнеры подписали соглашение о финансировании "Северного потока-2".

Проектом "Северный поток-2" предусмотрено строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующей первой ниткой "Северного потока".

Напомним, ранее сообщалось, что "Северный поток-2" ищет деньги в Китае.