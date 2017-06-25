ЖК "Волошковый" — комфорт будущего доступен уже сегодня

ЖК "Волошковый" — настоящий оазис среди каменных джунглей Киева. При его постройке использовались экологически чистые материалы, которые зарекомендовали себя на мировом строительном рынке как самые надежные и безопасные. Уютные квартиры в восьми 3- и 5-этажных домах уже ждут своих хозяев. Их можно приобрести в кредит http://voloshkoviy.kiev.ua/kvartira-v-kredit на выгодных условиях.

В ЖК "Волошковый" гармонично сочетается современная инфраструктура и "зеленый" экстерьер. Мода на квартиры в небоскребах уже прошла — сегодня в тренде максимальная естественность. Выбрать есть из чего — к вашим услугам одно-, двух— и трехкомнатные квартиры. "Начинку" тоже можно подобрать на свой вкус — есть квартиры без отделки, со свободной планировкой и готовым ремонтом. Поклонники эксклюзива обязательно оценят квартиры с дизайнерским ремонтом.

Каждая квартира в жилом комплексе "Волошковый" может быть оборудована системой "Умный дом". Это интеллектуальная система, которая позволяет в разы повысить уровень комфорта и безопасности жильцов. Все электроприборы переходят на автоматическое управление, что значительно упрощает ежедневный быт.

Кроме жилой, в ЖК "Волошковый" есть также коммерческая недвижимость. Территория вокруг каждого дома огорожена, имеется собственный паркинг, ведется видеонаблюдение. Вокруг ЖК находится все необходимое: от супермаркетов и ресторанов до фитнес-зала и детского центра. Идеально для деловых людей и мам с маленькими детьми, которые не имеют времени "кататься" по всему городу.

Желаемую квартиру можно взять в рассрочку. Стартовый взнос на недвижимость в полностью готовых домах составляет 60% от полной суммы, в строящихся домах — от 50%. Остаток суммы фиксируется в долларовом эквиваленте и выплачивается на условиях беспроцентного кредита сроком на один год. Оплачивать можно в любой удобной валюте — гривня, доллар или евро. ЖК "Волошковый" — жилье завтрашнего дня по цене сегодняшнего