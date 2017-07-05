Нусенкис не может найти 1600 гривен для судов с кредиторами

5 июля 2017, 18:26

 "Православный олигарх" затягивает взыскание с "Донецкстали" миллиардных долгов

ЧАО «Донецксталь — металлургический завод»

Группа "Энерго", принадлежащая проживающему в России "православному олигарху" Виктору Нусенкису, опробовала новый метод затягивания процесса возврата долгов кредиторам.

Об этом сообщает информационное агентство Олигарх Медиа.

В ходе разбирательств с "Дельта банком", которые это финучреждение еще два года назад инициировало с донецким ЧАО "Донецксталь — металлургический завод" (ДМЗ, входит в группу "Энерго"), задолжавшим ему около 26 млн долларов, в середине июня в процесс вступил единоличный акционер должника — кипрская компания Fintest Trading Co Limited. Компания потребовала признать кредитный договор, заключенный ДМЗ с "Дельта банком" в 2008 г., недействительным из-за того, что он якобы был подписан генеральным директором без предварительного одобрения наблюдательным советом ДМЗ.

К своему иску Fintest Trading Co Limited добавил ходатайство, в котором попросил суд отсрочить уплату судебного сбора, "поскольку из-за тяжелого финансового состояния ЧАО "Донецксталь — металлургический завод", заявитель, как единоличный владелец всех его простых именных акций, не имеет возможности своевременно и в полном объеме оплачивать расходы". Для понимания — размер судебного сбора, оплату которого "не потянул" владелец одного из крупнейших металлургических заводов Донбасса, составляет 1600 гривен.

Ходатайство было отклонено судом, однако Fintest Trading Co Limited оспорил это в апелляционной инстанции, в результате чего дело было остановлено. Очевидно, что подобная тактика используется компанией, собственником которой считается Виктор Нусенкис, чтобы заморозить выплату долгов на сумму  около 1 млрд долларов, из которых большую  часть составляет задолженность перед украинскими финучреждениями.

В судах компания Нусенкиса жалуется на форс-мажор, а именно, захват своих предприятий на территории, контролируемой террористической организацией ДНР. Между тем, СБУ еще в 2015 г. указывала, что заводы Нусенкиса ("Макеевкокс" и Ясиновский коксохимический завод, контрольными пакетами которых владеет ЧАО "Донецксталь — металлургический завод") наладили схему финансирования террористической организации ДНР через незаконный экспорт коксовой продукции, регулярно перечисляя средства в т.н. "Банк ДНР".  В это же время на подконтрольной украинским властям территории находится значительная часть активов группы "Энерго" — например, шахтоуправление "Покровское", добывающее востребованный коксующийся уголь, которое лишь за три месяца 2017 года получило более 100 млн гривен прибыли. Однако до кредиторов группы Нусенкиса эти средства не доходят.

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Нусенкис Донецксталь
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