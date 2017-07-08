Путин годами игнорирует договоренности. В США предлагают ввести новые санкции против России

В Сенате Соединенных Штатов Америки (США) предлагают ввести дополнительные санкции против РФ за ее многолетнее нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Соответствующий законопроект в Сенат внес законотворец от Республиканской партии Эд Ройс, пишет Reuters.

По его словам, Путин (президент РФ Владимир Путин — ред.)годами игнорировал обязательства, которые взяла на себя Россия по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности.

"Его недавнее развертывание запрещенных ракет с ядерным вооружением представляет серьезную угрозу интересам нацбезопасности США", — заявил Ройс, добавив, "что это лишь один пример российской агрессии, которая подрывает глобальную стабильность".

Напомним, 15 июня Сенат США окончательно утвердил новые санкции против России, соединив их с санкциями против Ирана в одном законодательном акте.

Данный законопроект содержит также положение о том, что президент не сможет отменить или смягчить санкции против Москвы и Тегерана без одобрения Конгресса. Это вызывает недовольство со стороны Белого дома и нежелание поддерживать проголосованный в Сенате документ.

Чтобы новые санкции вступили в силу, их еще должны поддержать в Палате представителей, а также подписать президент США.

Стоит также отметить. что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Согласно документу, обе стороны не могут испытывать и развертывать крылатые, а также баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности.