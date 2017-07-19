В Украине отменили печати на документах

19 июля 2017, 08:26

Вводится административная ответственность за вымогательство проставления печати на документе.

Сегодня, 19 июля, в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями".

Таким образом, для бизнеса отменяется обязательное использование печатей на документах, пишет Новое время.

В частности, в Хозяйственном кодексе прописывается, что печать не может быть обязательным реквизитом документа, который подается от имени субъекта хозяйствования органу государственной власти.

Государственным органам запрещается требовать наличие печати на документах.

Закон об отмене печатей в Украине исключил из ряда нормативных актов упоминания об обязательном использовании печати. Теперь документы считаются достоверными при условии подписи уполномоченного на это лица.

Кроме того, вводится административная ответственность за вымогательство проставления печати на документе.

Такое действие предусматривает штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1700 гривен).

Стоит отметить, что в марте 2017 года Верховная Рада Украины отменила требования об обязательном использовании печатей на документах.

14 апреля Президент Украины подписал закон, предусматривающий отмену требования об обязательном использовании печатей на документах.

Авторы законопроекта объяснили в пояснительной записке к документу, что три года назад был внедрен переход от обязательного к добровольному использованию печатей в бизнесе, что вызвало много путаницы. Не во всех законодательных актах заменили норму об обязательности использования печати, а иногда прописывали обязательное использование печати, если она есть, а не в случае принятия соответствующего решения предприятием.

Таким образом, предпринимателям сложно было понять, когда печать нужна, а когда — нет, и это не мешало чиновникам требовать документы именно с оттиском печати.

Ранее Национальный банк Украины заявлял, что прорабатывает проект изменений к инструкции №492 "О порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах". Регулятор намерен внести изменения, касающиеся требования использования печати клиентами банков. Речь идет о необходимости отмены предоставления копии печати банком, в котором клиенты-предприниматели намерены открыть счет для дальнейшего обслуживания.

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