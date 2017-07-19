Украинцам грозит новый удар по кошельку. Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты и топливо

Украинцев уже осенью ожидает подорожание товаров, услуг, некоторых продуктов и отдельных видов топлива.

Как считают эксперты, это связано с плохим урожаем, неустойчивой погодой, повышением зарплат и неопреденностью с импортом энергоресурсов, пишет Сегодня.

На топливном фронте Украины пока относительно спокойно, уверены эксперты топливного рынка. Причина в том, что два традиционных фактора — цена нефти и курс гривни — благоприятны: нефть и доллар не дорожают.

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн говорит, что тенденция к снижению цены на бензин марки А-95 продолжится в течение второй половины лета. Стоимость упадет минимум на гривну, то есть ниже 24 грн/л.

"Мы видим, что уже произошло снижение цен, и думаю, что оно будет продолжаться", — сказал эксперт.

С ним согласен и директор спецпроектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, который говорит, что бензин и дизель вряд ли подорожают, а подешеветь могут, так как их запасов достаточно. А вот стоимость сжиженного автомобильного газа будет колебаться до конца лета вверх-вниз в пределах 10%, или 1—1,1 грн за литр, прогнозирует Рябцев.

По его словам, из-за роста потребления газа после 2010 года своего газа Украине уже не хватает, и многое зависит от импорта: "Ситуация с поставками газа снова неопределенная — невозможно сказать, какими будут объемы контрактов с белорусскими и российскими трейдерами и чем их заменить, если поставки сократятся".

Президент "Украналитцентра" Александр Охрименко ожидает в течение июля-августа дальнейшего "ползучего" роста стоимости промтоваров и услуг.

"Уже подорожал транспорт (например, метро в Киеве — на 25%, наземный транспорт на 33%, или на 1 грн). Это может послужить сигналом для регионов, где стоимость проезда намного ниже. Примерно на 10% подорожал и летний отдых.

В июле скажется начавшееся удешевление овощей, молока, поэтому инфляция может арифметически оказаться нулевой, а в августе возможна даже дефляция. Но из-за продолжающегося роста зарплат (после повышения минзарплат до 3200 грн — ред.) цены на услуги и промтовары уже повышаются. Прежде всего это видно по ценам на стройматериалы, которые из-за традиционного летнего сезона дорожают на глазах. К сентябрю возможен рост цен на промтовары и услуги на 8—10%", — сказал он.

По продуктам мнения экспертов разделились. Директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко не ожидает дешевых овощей и фруктов: "В лучшем случае цены на них останутся на нынешнем уровне, так как очень плохой урожай".

По его прогнозам, стоимость борщнабора может составить в среднем 18 грн/кг вместо 9 грн/кг.

А аналитик "Украинской аграрной конфедерации" Дмитрий Дейна все же обещает, что цены на овощи упадут к концу лета на 20—30%. Причина — из-за морозной весны урожай запоздал.

По его предварительным прогнозам, картофель будут продавать по 4—6 грн/кг (сейчас около 10 грн), капусту и морковь — по 6—8 грн/кг (11—16 грн), свеклу — 5—7 грн/кг (7—8 грн), лук — по 5—8 грн/кг (10—12 грн).

Тем временем в Украине стало меньше наличных денег — по данным Нацбанка, на 1 июля в стране денежная масса кэшем составляет 331 млрд грн. Это на 10 млрд меньше, чем полгода назад.

Как подсчитали в НБУ, сейчас на одного жителя страны приходится по 66 банкнот и 291-й монетке разных номиналов. Год назад было по 65 банкнот и по 278 монет на каждого, что объясняется меньшим объемом налички — тогда в обороте находилось 307,4 млрд грн.

По словам Охрименко, причина уменьшения объема налички — рост расчетов платежными карточками, а само количество наличных денег в стране влияет на цены лишь опосредовано.

"Чем больше наличных денег, тем меньше их скорость оборота в схеме "деньги — товар — деньги", тем выше стоимость товаров и услуг, — разъяснил Охрименко. — Но у нас фактически сумма нала уменьшилась на величину роста безнала в рознице. Безналичный расчет выгоднее для бизнеса — не надо инкассировать наличные деньги. Теоретически это должно в будущем снизить цены, потому что та же торговля получает небольшую допприбыль за счет сокращения расходов".

Напомним, эксперты назвали причины, почему цены на овощи в Украине бьют рекорды.

Читайте также по теме: Отмена госрегулирования цен на продукты: к чему готовиться украинцам?