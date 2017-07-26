В Украине могут закрывать интернет-магазины

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, который ужесточит требования идентификации интернет-торговцев и предоставителей услуг, а также даст право Государственной службе Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) закрывать сайты нарушителей, которые не выполнят ее требования.

Инициаторами законопроекта №6754 являются депутаты "Блока Петра Порошенко", пишет Новое время.

"Существенного распространения в течение последних пяти лет приобрела деятельность по продаже товаров (работ, услуг) дистанционным способом с использованием сети интернет и других информационно-коммуникационных систем. При этом в Украине значительная часть хозяйственной деятельности по продаже товаров (работ, услуг) продолжает осуществляться в секторе теневой экономики", — объясняют авторы инициативы.

Так, инициаторы предлагают внести ряд изменений: во-первых, обязать продавцов предоставлять необходимую информацию о себе и повысить сумму штрафа за отсутствие необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции или продавце; во-вторых, предоставить Госпродпотребслужбе полномочия выдавать продавцам предписания об устранении нарушений по информации, подлежащей раскрытию; в-третьих, предоставить Госпродпотребслужбе принимать решения о приостановлении доступа к сайту в случаях, если нарушения не будут устранены.

По мнению депутатов, необходимость изменений вызвана тем, что отрасль электронной коммерции в Украине все еще мало зарегулирована. Так в законе "Об электронной коммерции" от 3 сентября 2015 года нет четко определенных требований к идентификации продавца товаров/услуг "в целях защиты прав потребителей и обеспечения возможности проведения проверок соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства". Действенных механизмов реагирования на нарушения в нем тоже не прописано, как и не урегулирован вопрос по оформлению проведения расчетных операций, отмечают авторы проекта.

"Интернет-магазин, реализующий товары на расстоянии должен предоставить доступ к информации об организационно-правовой форме, полное наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество физического лица-предпринимателя; местонахождение юридического лица или место регистрации и место фактического проживания физического лица-предпринимателя; адрес электронной почты и/или адрес интернет-магазина, а также информацию о порядке принятия претензии.

Поэтому отсутствие такой информации делает невозможным проведение Госпродпотребслужбой полного и объективного по рассмотрению жалоб потребителей с проведением внеплановых проверок таких интернет-магазинов" — отмечается в пояснительном запуске к документу.

Напомним, Рада ужесточила наказание за издевательства над животными.

фото: kiev.vgorode.ua