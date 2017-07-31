Сентябрь в Одессе — АвтоПро проводит второй бизнес-форум

Рынок автозапчастей в Украине постепенно развивается, но этого недостаточно для быстрых, эффективных продаж. Команда АвтоПро собрала наиболее распространенные ошибки и предложила несколько решений на ежегодном бизнес форуме. В этом году мероприятие пройдет в городе Одесса 22 сентября. Это второе событие, проводимое в таком масштабе.

Формат бизнес форума обновят — новые возможности от АвтоПро

Главная идея одесского форума — разобраться в причинах неэффективности автомобильного рынка в нашей стране. Команда АвтоПро сформировала несколько проблемных тем, среди них:

— отсутствие информации в сфере продаж автозапчастей;

— недостаточная информированность покупателей, продавцов;

— перебои в определенных звеньях основной цепочки продаж.

Это три основных недостатка современной онлайн-торговли. Поэтому организацию форума доверили практикам в сфере автомобильного бизнеса. Участники мероприятия поучаствуют в целой серии докладов и мастер-классов.

Каждая тема будет сопровождаться конкретными примерами, кейсами, на основе которых можно строить дальнейшие планы стратегии. Такой формат по-своему уникален. На форуме выступят:

— онлайн-коммерсанты, продавцы автомобильных запчастей;

— маркетологи, специалисты в автомобильной тематике;

— эксперты в логистике;

— разработчики программного обеспечения;

— финансисты, представители страховых компаний.

Кроме представителей Avto.Pro доклады подготовили спикеры от ПриватБанка, а также крупнейшей транспортной компании "Новая почта". Главный партнер мероприятия — создатели выставки SIA АвтоТехСервис.

Как пройдет выставка-форум от АвтоПро?

Между основными темами будут созданы небольшие площадки для перекрестных дискуссий. В них примут участие начинающие продавцы, крупные оптовики. Желающим узнать юридические тонкости онлайн коммерции представится такой шанс. Полноценный "ликбез" проведут ведущие юристы Черноморской правовой компании. В ней также возьму участие представители от АвтоПро.

Обсуждения, лекции, семинары будут проходить в удобном для участников режиме, вместе с перерывами на обеды, кофе-брейки. В конце форума состоится традиционный фуршет, на котором пройдет неформальное знакомство к коллегам, выступающими, организаторами мероприятия.

Спикеры АвтоПро примут непосредственное участие в подобных беседах. Совмещая деловую поездку с отдыхом, можно заключить немало успешных договоренностей, найти новых партнеров по бизнесу, установить выгодные знакомства. И всё это на форуме "АвтоПро Инновации 2017".

Оценить возможности форума можно только побывав на этом мероприятии. В прошлый раз участники оценили формат круглого стола и готовы продолжать эту традицию дальше. Такой подход будет использоваться и в этот раз организаторами события — командой маркетплейса АвтоПро.