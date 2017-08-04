Украинцы смогут оформлять субсидию на дачу

Украинцы могут оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуются на даче.

Согласно обновленным правилам, получить государственную помощь будет очень легко. Нужно лишь подать заявление и декларацию о доходах в местное управление социальной защиты, сообщает ТСН.

Стоит отметить, что субсидию будут предоставлять не на полгода, а на год. А во время ее оформления будут учитывать "чистые" доходы, то есть те, с которых уже уплачены налоги.

Государственная помощь на дачу или загородный дом будет финансироваться так же, как и на квартиру — из местных бюджетов.

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