Гендиректор "ММК им. Ильича": Пропуск грузовых поездов на Мариуполь снизился до минимума

Пропуск грузовых поездов по перегону Камыш-Заря — Волноваха в минувшую субботу снизился до минимальных значений.

Об этом генеральный директор Мариупольского меткомбината им. Ильича Юрий Зинченко пишет на своей странице в Facebook.

"Очередной провал на железнодорожном фронте — в прошлые сутки через Камыш-Зарю пропустили 13 грузовых поездов! А уже в эти сутки пропустили состав порожних вагонов собственников СНГ на ст. Зачатьевскую, хотя всем известно, что количество входящих груженых иностранных вагонов в адрес предприятий Мариуполя значительно превышает количество отгруженных из Мариуполя, т.е. грузоотправителей со ст. Зачатьевская можно обеспечить порожними из Мариуполя", — написал вчера топ-менеджер.

По оценкам Зинченко, из-за низкой пропускной способности участка за последние двое суток ММК им. Ильича снизит производство чугуна как минимум на 4 тыс. тонн.

"С такими темпами "расшивки узких мест" на "УЗ" мы скатимся до 3 (а то и меньше) млн тонн чугуна в год. К чему все инвестиции в модернизацию производства, если при наличии заказов, контрактов на поставку необходимого сырья и свободных производственных мощностей все наши попытки поднять производство упираются в неспособность/нежелание "УЗ" обеспечить стабильный пропуск необходимого сырья через ж/д перегон, о проблематике которого мы не устаем повторять 3 года", — отметил он.

Напомним, 25 мая "Укрзалізниця" объявила об окончании строительства перегона Розовка — Зачатьевская на участке Камыш-Заря — Волноваха. Как заявлял тогдашний глава правления ПАО "Укрзалізниця" Войцех Балчун, это позволит увеличить пропускную способность участка до 29 пар поездов, из которых 5 пассажирских. Однако по факту по перегону проходит в среднем 16-17 грузовых поездов в сутки.