Хрупкая конструкция. Западный эксперт объяснил, как может рассыпаться путинская власть

Власть президента России Владимира Путина слабее, чем кажется, а ее фактической основой являются экономические договоренности, которые он усердно консолидировал в прошлом.

Об этом в материале для project-syndicate пишет западный эксперт Андрес Аслунд, сообщает "Новое время".

Он пишет, что сейчас они превратились в главную угрозу его политической карьере, потому что при путинской системе отсутствуют надежные права на частную собственность.

"Это вынуждает высокопоставленных российских чиновников и олигархов держать свои деньги за границей, в основном под юрисдикцией западных правительств, против которых выступает Путин", — подчеркнул эксперт.

Он также назвал создал три круга власти, созданных Путиным: государственный, контроль над госкорпорациями и с помощью частных компаний лояльных к нему людей.

Экономист напомнил, что первый президентский срок Путина (с 2000 по 2004 годы) стал настоящим шедевром консолидации власти зарождающегося авторитарного режима, когда он взял под контроль российское телевидение, а затем установил свою "вертикаль власти" над государственной администрацией и областными администрациями, а также диктатуру собственного закона в судебной системе, а после получил уверенный контроль над российским парламентом.

"Чтобы укрепить "второй круг" власти, Путин устанавливает контроль над госкорпорациями: "Газпром" в мае 2001 года, затем "Роснефть" и "Ростех", — отметил Аслунд.

Кроме того, по его словам, также сформировался третий "круг власти", в который входят самые могущественные друзья Путина — Геннадий Тимченко, Аркадий Ротенберг, Юрий Ковальчук и Николай Шамалов, а также их компании.

"Путина часто называют новым царем, потому что его власть юридически ничем не ограничена. Вместо того чтобы содействовать институциональному развитию государства, президент РФ преследует цель сосредоточить исполнительную, законодательную и судебную власть в своих руках", — указывает автор материала.

Он добавил, что был также сформирован "четвертый круг" власти, который Путин уже не контролирует: офшорные зоны.

"Как отмечает либеральный российский политик Леонид Гозман, "если судить по заявлениям наших пропагандистов, российское государство очень сильное", но это "очень хрупкая конструкция, которая может рассыпаться от чего угодно", в том числе от попытки избавиться от чиновников-клептократов. Учитывая огромные запасы российского капитала в Нью-Йорке, Лондоне и других городах, у Запада есть все возможности, чтобы попытаться использовать эту хрупкость", — резюмировал Аслунд.

Напомним, ранее российский журналист предрек РФ длительное загнивание.