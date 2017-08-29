В СБУ рассказали, как Запорожский алюминиевый комбинат уничтожали в интересах российских конкурентов

Инвесторы умышленно уничтожали Запорожский алюминиевый комбинат в интересах российских конкурентов.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

"Во время досудебного следствия сотрудники спецслужбы установили, что единственный в Украине производитель первичного алюминия с 2006 года целенаправленно уничтожался в интересах российских производителей металла. Сначала аффилированные с российскими бизнесменами структуры приобрели контрольный пакет акций "ЗАлКа". Для реализации сделки в 2006-2008 годах заказчики сформировали организованную группу из представителей российской компании "РУСАЛ", бывшего руководства комбината, украинских бизнесменов и иностранных граждан. Злоумышленники, используя возможность влиять на принятие управленческих решений на комбинате, под руководством российских кураторов обеспечили уничтожение основных производственных мощностей "ЗАлКа", — говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По его данным, в 2009 году эти люди организовали остановку рудотермических печей и основных производственных участков электролизного производства, что привело к повреждению и последующему полному уничтожению оборудования.

Спустя два года участники группировки обеспечили передачу дочернего предприятия "ЗАлК" — Глуховского карьера кварцитов — компаниям, аффилированным с "РУСАЛом".

Следователи СБУ задокументировали, что в 2015 году, перед возвращением комбината в собственность государства, подозреваемые расконсервировали и ликвидировали основные фонды "ЗАлКа", что привело к разрушению завершенного цикла производства конечной продукции предприятия.

Для окончательного уничтожения стратегического комбината злоумышленники демонтировали и вывезли с территории ценное оборудование, а ликвидное оборудование цеха алюминиевой катанки передали компании, подконтрольной российским бизнес-структурам.

По заключению экспертов, в результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму свыше 39 млн долларов США и более 100 млн грн.

Следователями СБУ по результатам расследования уголовного производства объявлено о подозрении девяти членам организованной группировки в совершении преступлений, предусмотренных статьями 113, 191, 255 и 364 Уголовного кодекса Украины.

Один из фигурантов дела содержится под стражей, бывший директор завода - под личным обязательством, среди подозреваемых — трое граждан России.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил о существенном увеличении иностранных инвестиций в экономику Украины.

Фото: СБУ.

Видео: Служба безпеки України.