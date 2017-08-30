Порошенко рассказал, когда в Украине снизятся цены на газ для авто

Цены на сжиженный газ в Украине снизятся во второй половине сентября.

Об этом президент Петр Порошенко сказал во время рабочей поездки во Львовскую область, сообщает УНИАН.

"Мы ждем результатов в течение двух-трех недель, и уже во второй половине сентября поставлена задача, и уверен, что она должно быть выполнена, о снижении цены на сжиженный газ и привлечении к ответственности тех, кто допустил нарушения, если они будут установлены — факты нарушения", — заявил Порошенко.

"Соответствующие задачи также даны Нацполиции, Генпрокуратуре, и в ближайшее время вы сможете узнать результаты, потому что по моему поручению к факту проверки, безусловно, должна быть приобщена общественность", — сказал президент.

Порошенко также заявил о неприемлемости резкого повышения цены на сжиженный газ и анонсирует проверку Антимонопольным комитетом всех поставщиков и в случае выявления правонарушений - привлечение виновных к ответственности.

"Значительная часть водителей эксплуатирует автомобильный транспорт, который заправляется сжиженным газом, и резкое подорожание не может быть приемлемым и не может оставаться без реакции власти", — заявил Порошенко.

По словам президента, были проведены необходимые консультации с правительством, с премьер-министром и были согласованы четкие подходы.

"Антимонопольный комитет должен принять все меры для того, что не допустить монопольного положения и роста цены, будут проверены все поставщики газа, и если будет найден факт получения монополией высоких прибылей, те, кто это допустил, будут оштрафованы и ситуация будет возвращена к норме", — отметил Порошенко.

Президент также подчеркнул необходимость запуска собственного производства сжиженного газа.

"В условиях гибридной войны, когда основным поставщиком сжиженного газа была РФ, были приняты решения о прекращении или ограничении поставок, так же, как это происходило с природным газом. Мы учиться жить в условиях гибридной войны", — заявил президент.

"Мы поговорили с правительством, были даны соответствующие поручения соответствующим министерствам, производителям. Мы должны наладить собственное производство сжиженного газа, и те заблокированные объемы с РФ должны быть компенсированы украинским производителем", — подчеркнул Порошенко.

Напомним, на прошлой неделе был отмечен рост цен на автогаз в сетях АЗС. По состоянию на 28 августа цены уже достигли значений 16,49-16,99 грн за литр. По данным консалтинговой компании UPECO, причинами роста цен стали высокий уровень потребления газа, дефицит его поставок, а также нехватка мощностей на рынке для хранения этого вида топлива. Одной из причин дефицита газа стало ограничение импорта топлива Россией, поставки из которой занимают до 30% от объема всего рынка (30-40 тыс. в месяц). Объем дефицита оценивается в размере 25-30 тыс. тонн в месяц.