Суд арестовал швейцарские счета сына экс-премьера Азарова

6 сентября 2017, 09:14

Азаров, будучи народным депутатом, получил из неустановленных источников значительные суммы денег.

Алексей Азаров.

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя Департамента специальный расследований Генеральной прокуратуры Украины и наложил арест на счета экс-депутата, сына экс-премьер-министра Украины Николая Азарова —  Алексея в нескольких швейцарских банках.

Соответствующее решение суда опубликовано в Едином реестре судебных решений, пишет Интерфакс-Украина.

Арест наложен на 10 счетов в банках " Bank Julius Ваr", "Coutts&Co AG" и "Banque Internationale a Luxemburg SA." и "также на остаток средств на указанных счетах в сумме 0,6 млн. швейцарских франков и на расходные операции по этим счетам".

В мотивировочной части решения указано, что Азаров, будучи народным депутатом, получил из неустановленных источников значительные суммы денег.

"В период с 12.12.2012 по 27.11.2014 ЛИЦО_3, будучи должностным лицом получил из неустановленных следователем источников выгоду имущественного характера в размере 7 700 000 евро, 600 000 швейцарских франков, 500 000 долларов США, которые им размещены в банковских учреждениях Швейцарской Конфедерации, Итальянской республики и княжества Лихтенштейн. При этом ЛИЦО_3 получив доход в размере 7 700 000 евро, 600 000 швейцарских франков, 500 000 долларов США, с целью скрыть свои истинные доходы и их происхождение, в течение 2012-2014 годов, как народный депутат задекларировал свой совокупный доход в размере лишь 19 654 057 грн.", — говорится в решении суда.

Как известно 23 января 2015 года Генпрокуратура сообщила Алексею Азарову о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368-2 УК Украины (незаконное обогащение) и объявила в розыск.

Соответствующее решение суд принял еще 12 января по уголовному производству о возможном получении Алексеем Азаровым взятки 7,7 млн евро. Суд предоставил правоохранителям доступ к счетам подозреваемого в банках "Крещатик", "Альфа-банк", "Родовид банк", "Правекс-банк", "Имексбанк" и "Актив-банк".

18 января 2017 года следователи Генпрокуратуры Украины получили доступ к информации о счетах сына экс-премьер-министра Николая Азарова в шести украинских банках.

Напомним, ранее сообщалось, что на счетах Януковича и Азарова нашли более миллиарда долларов.

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