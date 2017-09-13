В Украине изменили порядок назначения субсидий на оплату коммунальных услуг

Кабинет министров Украины принял постановление о внесении изменений в положение о порядке назначения и предоставления населению субсидий и возмещении затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретении сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

"Указанным проектом решения предлагается сделать два уточнения положения о назначении субсидий", — отметил министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, документом предлагается продлить срок подачи заявлений на выплату сэкономленных частей субсидий с 1 сентября до 1 ноября 2017 года. Постановлением также предусмотрена возможность переназначения субсидий на следующий срок в случае непризнания просроченной задолженности перед коммунальным предприятием потребителем и наличии соответствующего судебного спора.

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Ранее сообщалось, что с 1 мая должны пересчитать субсидии в связи с окончанием отопительного сезона. Кабмин к тому же пообещал выплатить украинцам до 700 грн за сэкономленные жилищно-коммунальные субсидии.

На правительственном сайте teplo.gov.ua отмечается, что компенсации получат те украинцы, которые сэкономили 150 киловатт/часов электроэнергии или 100 кубов газа, если они использовались для отопления. Чтобы получить деньги необходимо с 1 июля по 1 сентября подать заявление в местное управление труда и социальной защиты населения.

Как подсчитали в Кабмине, субсидии монетизируют 1,5 млн украинским семьям. Компенсации обещают выплатить до 1 сентября.

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