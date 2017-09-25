Нацбанк снова снизил курс гривны, доллар подорожал на шесть копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3122,9967 грн.
Национальный банк снова снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на шесть копеек.
Официальный курс гривны на 26 сентября:
100 долларов — 2631,6649 грн (25 сентября — 2626,1562);
100 евро — 3122,9967 грн (3141,1454);
10 рублей — 4,5716 грн (4,5551).
Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.