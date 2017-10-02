В Киеве пройдет крупная конференция по блокчейну, криптовалютам и ICO

12 октября в Киеве пройдёт четвёртая ежегодная Blockchain & Bitcoin Conference Kiev — крупнейшее в Украине событие, посвящённое блокчейн-разработкам, криптовалютам и популярному инвестиционному инструменту Initial Coin Offering (ICO).

В этом году организаторы — компания Smile-Expo — решили акцентировать внимание на выставочной зоне, в которой будет представлено более 50 поставщиков софта, "железа" и услуг, а также на общении с участниками из-за рубежа.

Так, почётным гостем конференции станет один из самых влиятельных представителей IT-медиа, шеф-редактор TechCrunch Майк Бутчер. Автор колонок для Financial Times, Guardian и Daily Telegraph, выступающий модератором крупных ивентов по всему миру, поделится своим видением ICO и технической подготовки к краудсейлам.

Помимо Майка Бутчера, с посетителями пообщаются более трёх десятков спикеров из шести стран. Они разделятся на три параллельных потока: "Бизнес", "ICO" и "Разработки". Гости увидят примеры реализации блокчейна в государственном управлении и частном бизнесе в различных юрисдикциях. Предприниматели, планирующие выйти на ICO, смогут пообщаться с инвесторами и опытными организаторами краудсейл-кампаний. Параллельно в зале разработчиков будут проходить встречи с создателями приложений и платформ на блокчейне.

У микрофона побывают: один из трёх разработчиков в Украине, получивших степень MVP по Microsoft Azure, основатель IT-сообщества Ukrainian Microsoft Azure Community Игорь Леонтьев; глава налогово-юридического департамента Deloitte Ukraine Дмитрий Павленко; глава первого в мире блокчейн-аукциона для торгов недвижимостью "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

Одновременно с конференцией будет проходить выставка продуктов для индустрии. Как сообщают организаторы, площадь выставочного зала равняется 1000 м2 — и всё это пространство будет заполнено стендами компаний и стартапов. Среди участников — команда шестой по капитализации криптовалюты Dash; разработчик уникального токена инвестиционная платформа Goldmint; инвестиционная платформа BitConnect с тринадцатой по капитализации криптовалютой BCC.

Местом проведения выбрано творческое пространство "Всі. Свої Локація" по адресу: ул. Десятинная, 12.

Подробности и регистрация — на сайте Blockchain & Bitcoin Conference Kiev.