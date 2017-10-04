Как найти работу в короткие сроки?

Все дело в том, что система навязывания, с которой сталкиваются в центре занятости и работодатели, и люди, находящиеся в поисках работы, давно устарела. Поэтому гораздо проще найти работу самостоятельно, приложив минимум усилий. Давайте вместе разберемся с тем, как это сделать.

Объявления

Подайте объявление о поиске работы на сайте UkrGo.com и на других интернет-досках объявлений. Если же вы ищете вакансию в конкретном городе, то стоит добавить объявление в региональную рубрику — например, Киев, Одесса, Харьков или Запорожье. Обычно результат таких объявлений не заставляет себя долго ждать — с вами вскоре обязательно свяжутся потенциальные работодатели. А уж понравитесь ли вы им — зависит не от нас.

Социальные сети

Вы заблуждаетесь, если считаете, что в социальных сетях уместны лишь анекдоты, смешные фотографии и видео с котиками и рецепты бабушкиных пирогов. Благодаря социализации населения, именно соцсети порой помогают решить глобальные проблемы. Поиск работы — не исключение. Опишите в своем посте, что вы нуждаетесь в работе, опишите себя и свои навыки, познакомьте людей с тем, что вы умеете, и работа найдет вас.

Презентация

Для того, чтобы увеличить свои шансы на успешное трудоустройство, обязательно составьте грамотное резюме, в котором нет мелочей. Продумайте и взвесьте каждое слово, чтобы лаконично презентовать себя — не забудьте включить в список познаний и умений даже те навыки, которые напрямую не относятся тому роду занятий, с каким вы решили связать свою жизнь.

Умейте манипулировать

Не нужно обманывать возможного работодателя, приукрашивая свои достижения, скрывая какую-то важную информацию. Научитесь все свои минусы трансформировать в плюсы. Например, если вы слишком молоды, то надавите на хорошую обучаемость, энергичность и коммуникабельность, а если в возрасте — на опыт и умения.

Успехов вам и только достойной работы!