Volkswagen запретил продавать в Крыму свои машины

Volkswagen запретил продавать свои грузовики, автобусы и запчасти в Крыму и пригрозил дилерам

Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на письмо, подписанное директором "Фольксваген груп рус".

Собеседник, близкий к Volkswagen отметил, что в сообщении нет ничего нового, так как с 2014 года действуют санкции, и с тех пор грузовики Volkswagen, Audi, Skoda в Крым не поставлялись.

В то же время два дилера заявили, что им такое письмо пришло впервые. В нем говорится, что запрещена как прямая продажа автомобилей и запчастей, так и через посредников. В случае нарушений компания пригрозила прекратить ввоз авто в РФ.

Эксперт издания отметил, что в Крым грузовая техника Volkswagen напрямую не поставляется. В то же время купить спецтехнику и автобусы Volkswagen в Крыму можно. Продавец-консультант крупного крымского автодилера рассказал, что клиент может сделать заказ, покупку оформят в Москве, Новосибирске или Краснодаре, а потом доставят в Крым.

Ранее Siemens ужесточил правила работы с российскими компаниями из-за того, что их турбины обнаружили в Крыму. Компания в суде просит признать поставки недействительными.