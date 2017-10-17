Эксперт рассказал, как не стать жертвой автомобильных мошенников

Автомобильный эксперт и журналист программы "ДжеДАИ" на телеканале "2+2" Богдан Лазука посетил студию "Сніданку з 1+1" и поделился со зрителями советами, как не стать жертвой мошенников при покупке машины "с рук".

Об этом сообщает 2plus2.ua.

1. Планируя купить подержанный автомобиль, запаситесь терпением и временем, чтобы тщательно проверить машину и ее владельца. Лучше иметь в запасе на этот процесс месяц или два. Не поддавайтесь на давление продавцов, которые будут уговаривать вас оформить покупку как можно быстрее. Скорее всего такая спешка является признаком мошенничества.

2. Никогда не соглашайтесь покупать автомобиль по доверенности, а только у непосредственного владельца по документам. Ведь в Украине доверенность на продажу можно отменить так же быстро, как и выдать, а в таком случае ваша сделка о покупке будет аннулирована, и вы сможете остаться и без автомобиля, и без денег.

3. Обязательно проверьте, не попадала ли машина в аварии. Это можно сделать с помощью толщиномера краски. Но, если вы никогда этого не делали, лучше заплатите 300-400 гривен автослесарю СТО, который точно сможет вам сказать, была ли эта машина бита. Если такие повреждения найдутся, вы можете уверенно требовать скидку или продолжить поиски авто в лучшем состоянии.

4. Не соглашайтесь оформлять покупку авто на месте. Это следует делать в Главном сервисном центре МВД Украины. Там специалист перед оформлением договора купли-продажи должен сделать специальную экспертизу и проверить, не находится ли автомобиль в розыске, кому он принадлежит, попадал ли в аварии и другую важную информацию. Также там авто полностью переоформят и выдадут новый технический паспорт на имя нового владельца.

5. Если вы плохо разбираетесь в автомобилях и пока не имеете опыта, лучше возьмите с собой на встречу с продавцом опытного знакомого, который вам поможет выявить недостатки, незаметные невооруженным глазом. Особенно это касается девушек, ведь мошенники, считая их менее компетентными в автомобилях, пытаются обмануть еще больше.