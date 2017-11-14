Украинцам приготовили новый "сюрприз" по оплате за коммунальные услуги

В Украине через полгода введут абонплату за холодную и горячую воду, отопление.

Причем абонплата за отопление будет начисляться весь год, а не только в отопительный сезон, пишет "Сегодня".

Кроме того, гражданам Украины придется платить за воду независимо от того, пользуется они ею или нет. А нынешняя стоимость куба воды и гигакалории тепла уменьшится на величину абонплаты. Размер абонплаты пока неизвестен.

Эксперт Валентин Землянский убежден, что от такого нововведения на воду пострадают те, кто мало ею пользуется.

Для того, чтобы оценить нововведения, нужно дождаться, когда будет определен размер абонплаты, а закон вступит в силу, — говорит директор ассоциации управляющих многоквартирных домов Андрей Никончук.

Таким образом, Кабинет министров планирует, что деньги, которые украинцы будут платить весь год, пойдут на ремонт и обслуживание водо — и теплосетей.

За электроэнергию, газ и вывоз бытового мусора абонплата пока не вводится. Но это не касается жителей многоэтажек, ведь они и так по нормам платят за газ и мусор.

Напомним, парламент проголосовал за Закон "О жилищно-коммунальных услугах" в Украине, который предусматривает порядок заключения потребителями договоров на получение всего комплекса жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, ранее в правительстве спрогнозировали рост коммунальных тарифов на три года вперед.