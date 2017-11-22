600 млн евро транша Евросоюза могут уплыть в Украины из-под носа

Украину могут лишить третьего транша Евросоюза в размере 600 миллионов евро, если она не выполнит оставшиеся требования программы экономических реформ. Об этом "Европейской правде" рассказал посол ЕС в стране Хьюг Мингарелли (Hugh Mingarelli).

"Во-первых, до сих пор не снят запрет на экспорт леса-кругляка. Второе — запуск автоматической проверки электронных деклараций, третье — закон о кредитном реестре Нацбанка, и четвертое — проверка информации о бенефициарных владельцах компаний", — уточнил он.

Посол ЕС уточнил, что крайний срок выполнения этих требований истечет уже в ближайшее время и не будет продлен.

"Если за несколько дней Европейская комиссия констатирует, что эти требования не выполнены, — деньги будут потеряны для Украины", — подчеркнул посол.

Мингарелли упомянул и об инструментах продвижения реформ на Украине. Он отметил, что речь идет о "стимулах" и "условиях". "Я вообще не говорю ни о кнуте, ни о прянике, ведь мы не видим перед собой животных", — заметил посол.

14 ноября глава Всемирного банка (ВБ) Джим Йонг Ким заявил, что ВБ и Международный валютный фонд превысили лимит финансовой поддержки Украины.

Напомним, британское правительство выделит еще 3 млрд фунтов стерлингов (около $ 4 млрд) на ситуационное планирование в связи с процессом выхода страны из Европейского союза (Brexit) на ближайшие два года.