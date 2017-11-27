"Любимый" продукт украинцев дорожает не по дням, а по часам

В Украине цены на сало растут невероятными темпами. За 2017 год главный национальный продукт вырос в стоимости в два раза — больше, чем подорожала сама свинина.

Эксперты уже сравнивают сало с главной мировой криптовалютой — биткоином, который тоже дорожает не по дням, а по часам, пишут Вести.

Одной из причин роста цен эксперты считают то, что у хозяев хрюшек стало меньше "лишней" еды. Дело может дойти до того, что сало нам придется импортировать.

По данным Госстата, к середине ноября, за килограмм продукта в среднем просили 68,11 грн, что на 68% больше, чем в начале года. Примечательно, что свинина за тот же период прибавила в цене всего 28%.

В отдельных регионах стоимость сала выросла более чем на 100%: в Одесской области за 11 месяцев оно подорожало на 101% и достигло 87,9 грн/кг, а в Николаевской — на 106% (до 71,96 грн). Абсолютным рекордсменом по цене сала стал Киев, где к концу года за кило продукта просили в среднем 125 грн. Это дороже, чем стоит в столице мясо свиньи, — за него просят в среднем 110 грн/кг.

Эксперты объясняют резкое подорожание сала в Украине увеличением спроса на него при одновременном сокращении производства. И добавляют, что виной всему падение благосостояния людей.

Загвоздка в том, что в промышленном производстве в основном используются мясные породы свиней — те, что дают максимум мяса и минимум "бесполезного жира". А ключевыми поставщиками сала на рынки и в супермаркеты являются домохозяйства. Прежде основным рационом домашних хрюшек были остатки со столов украинцев. Но в последнее время "лишней" еды у людей стало гораздо меньше.

"Держать свиней становится невыгодно. Одна из причин тому — отходов со стола становится все меньше, и селянам приходится закупать дорогие корма. А себестоимость продукции, в том числе и сала, резко выросла. Как ни смешно это звучит, мы объедаем свиней", — считает директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко

В ближайшие два года украинское сало может оказаться в дефиците, говорят эксперты.

"Поголовье свиней сокращается и в ближайшее время расти не будет, — говорит Дорошенко. — Курица выращивается около года, а свинья — 3–5 лет. Так что в 2018–2019 гг. дефицит сала внутренний производитель покрыть не сможет".

Его слова подтверждают и данные официальной статистики. По состоянию на 1 сентября поголовье свиней в Украине (за год) сократилось почти на 10%, до 6,7 млн голов. Если рынку будет не хватать собственного сала, искать его нужно будет за границей. Но есть и хорошая новость — дорожать сало, скорее всего, больше не будет.

"Мы можем закупать сало в Польше или Германии. Там выращивают соответствующие породы свиней — не мы одни в Европе любим сало. Более того, там их производят промышленным способом. А значит их сало будет дешевле нашего", — успокоил Дорошенко.

Самое дешевое сало в столице — у оптовиков, там его цена стартует от 100 грн/кг. А самое дорогое мы нашли на Бессарабском рынке. Там ценители нацпродукта могут приобрести его за 450 грн/кг. Правда, тут на цену сильно влияет покупательский спрос: если спрашивать сало для угощения иностранных гостей, то ниже 350 грн ценник не опускается, если же для себя или маму угостить, то можно сторговаться до 150 грн за щековину, то есть с мясной прослойкой.

"Самое популярное сало с чесноком — по 250 грн/кг. Но часто берут у меня и "генеральское" — с прожилками мяса, оно 450 грн стоит, будете брать — уступлю до 400. Иностранцы его так едят, что за уши не оттянешь", — говорит продавец на рынке.

"У меня хозяйство в Виннице, домашнее. Если на подарок, то вот вариант — 300 грн/кг. Мое сало даже по Италии путешествует. Где мяса поменьше, то за 250 грн отдаю. Соленое — по 100 и 120. Еще есть запеченное по 300 грн и бочковое — по 200. К Новому году, конечно, цена еще немного поднимется", — рассказывает женщина.

Чтобы не переплачивать, закупаясь на праздничный стол, продавец посоветовала купить деликатес заблаговременно: "Бочковое, вяленое, остренькое — на любой вкус. Хранится великолепно. Можете купить сейчас: режете кусочками, каждый заворачиваете и в морозилку. Ничего с ним не будет. А потом режете тоненько, как струганинку". А реализатор из Белой Церкви рассказала о половых предпочтениях: "Мужчины берут "майорское" по 300 грн, а женщины — с толстой шкуркой и среднесоленое по 120 грн".

При этом продавцы жалуются, что цены выросли, так как корм втрое подорожал. Но спрос не падает.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине стремительно будут расти цены на хлеб, мясо и молоко.