Эксперт: Политические заявления и призывы не помешают строительству Керченского моста

Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в комментарии "Главреду" прокомментировал ситуацию вокруг строительства Керченского моста.

Напомним, накануне министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал Керченский мост прямой угрозой экономике Украины и попросил поддержки у международных партнеров для остановки строительства моста.

"В заявлении Омеляна речь шла, прежде всего, о технической стороне вопроса. Ведь угрозу для экономики Украины представляет не мост сам по себе, а его технические характеристики. Поскольку этот мост спроектирован так, что он создает определенные технические ограничения на проход судов по Керченскому проливу из Черного в Азовское море и наоборот. Соответственно, как следствие, ухудшаются условия логистики для Украины. Так, размер судов, их тоннаж и т.д. определяются техническими характеристиками моста, а именно — высотой пролета", - отметил эксперт.

По словам Суслова, строительство Керченского моста повлияет на себестоимость перевозок, поскольку он ограничивает тоннаж судов.

"Соответственно, это увеличивает издержки предприятий, которые экспортируют металл, главным образом — из украинского Мариуполя, размещенных там металлургических комбинатов. Именно в этом состоит возможный экономический ущерб для Украины от строительства Керченского моста. Согласно прогнозам, порт Бердянск до конца текущего года недополучит 206 тысяч долларов, а порт Мариуполь - 3,5 миллиона гривен", - уточнил экономист.

По словам бывшего министра экономики, в целом эти суммы не критичны, но принципиальным является обсуждение этого вопроса в соответствии с нормами международного права.

"Международное морское право — это весьма развитая отрасль права, регулирующая вопросы, которые касаются вопросов доступа к портам, различных ограничений прохождения судов и др. Подчеркиваю, этот вопрос не является политическим. Это — вопрос выполнения норм международного права. Если, согласно нормам международного права и международным конвенциям по судоходству, права Украины нарушены в данном случае, и создаются условия, из-за которых Украина понесет потери, Киев должен обращаться в суд и требовать компенсаций", - уверен Суслов.

При этом эксперт выразил уверенность, что политические заявления с призывами к международному сообществу об увеличении давления на Россию или введении дополнительных санкций против РФ ни к чему не приведут.

"Нужно меньше демагогии, меньше политических заявлений — нужно больше действий. Именно это сейчас требуется от украинского правительства", - резюмировал экономист.

Как сообщалсоь ранее, США поддержали позицию Омеляна. Американская сторона считает строительство моста через Керченский пролив помехой для осуществления Украиной транспортного сообщения с международными рынками.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за строительства Керченского моста, которое наносит значительный экологический вред стране.