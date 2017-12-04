В России весь бизнес на 100% зависит от Кремля — экс-депутат Госдумы

Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Константин Боровой заявил, что в РФ весь бизнес на 100% зависит от Кремля.

Дело "может существовать только с позволения Кремля и участвуя в его проектах", рассказал он в интервью "Апострофу".

"Ситуация для бизнеса, строго говоря, безвыходная. То есть, понятно, что при глубоком анализе этих контактов выясняется, что весь бизнес в той или иной степени участвует в проектах Кремля", — отметил собеседник.

По его словам, "иногда даже не на уровне Кремля собственно, потому что с ним работают десятки предпринимателей, а на уровне совместной работы с региональными руководителями и чиновниками".

"Сегодняшний бизнес может существовать только в одной форме — протекционистской, которая позволяет получать бюджетные деньги, позволяет существовать только вместе с чиновниками и делиться с ними прибылью. А это значит, что участие в проектах Кремля — единственная форма существования сегодняшнего бизнеса", — добавил Боровой.

При этом "все проекты Кремля в той или иной степени связаны и с пропагандистскими кампаниями, и с любой криминальной активностью". "Например, связаны с Украиной (Донбасс, Крым)", — подчеркнул политик.

Ранее президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой говорил, что в России люди готовы голодать, лишь бы новый Сталин (советский диктатор Иосиф Сталин — Ред.) продолжал сидеть в Кремле.