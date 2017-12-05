Стало известно, какие продукты питания сильнее всего подорожали в Украине

Руководитель Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко объявил о том, что за минувший год потребительский индекс мясной корзины вырос на 38%.

"При этом все виды мяса стали дороже на 30-68%. Сало — на 68%, свинина — на 42%, говядина — на 34% и курятина — на 30%. За двенадцать месяцев свинина и говядина прибавили в цене по 29 грн за килограмм, сало — 28 грн, колбаса вареная — 15 грн, а тушка куриная — 12 грн. Теперь килограмм говядины с костью можно купить в среднем за 113 грн, свинины — 98 грн, сала — 68 грн, дешевой вареной колбасы — 75 грн, а куриная тушка — 53 грн", — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

В целом, по данным Дорошенко, из "корзины" социальных продуктов питания не подорожали только сахар и гречнева крупа.

"То есть индекс мясной корзины за год вырос на 38%, тогда как средняя заработная плата с ноября 2016 по октябрь 2017 выросла на 36% - с 5406 грн в ноябре 2016 до в 7377 грн в октябре 2017", — добавил он.

По информации Дорошенко, если оценивать стоимость продуктов из мясной "корзины", взяв по 1 килограмму всех видов мяса, то 1 декабря нынешнего года она стоила 407 гривен, в то время как годом ранее − 294 гривен.

Напомним, ранее сообщалось о быстром подорожании "любимого" продукта украинцев.