Украина просит у Евросоюза новый транш

Украина подала заявку на получение нового пакета макрофинансовой помощи от Европейского Союза (ЕС). Решение о предоставлении Украине 600 миллионов евро будет принято до конца года.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, сообщает РБК-Украина.

"До конца этого года будет принято решение о предоставлении последнего транша на 600 млн евро. Выплата этого последнего транша зависит от выполнения 21 требования. Украина выполнила 17 из 21 требования", — сказал Мингарелли.

По его словам, из-за того, что Украина до сих пор не выполнила 4 требования, комиссия пока не может осуществить выплату последнего транша.

В то же время Украина подала заявку на получение нового пакета макрофинансовой помощи. Мингарелли отметил, что комиссия проведет оценку потребностей Украины во внешнем финансировании, по результатам которой будет принято решение о целесообразности оказания такой помощи.

По словам Мингарелли, данный вопрос будет рассмотрен в следующие несколько месяцев.

"Если будет принято положительное решение, то Европейская комиссия подаст соответствующее предложение в Европейский парламент и Совет Европы", — сказал он.

Стоит отметить, что в течение последних 3 лет ЕС предоставил Украине макрофинансовой помощи в размере 3,4 млрд евро.

Ранее сообщалсоь, что Украина сможет получить макрофинансовую помощь от Европейского Союза после того, как возобновит сотрудничество с Международным валютным фондом.