В Раде призвали уволить Гонтареву до конца недели

Фракция партии "Батькивщины" в Верховной Раде добъется рассмотрения отставки Валерии Гонтаревой с должности руководителя Нацбанка Украины.

С таким заявлением во вторник, 19 декабря, на пленарном заседании парламента выступила глава фракции Юлия Тимошенко, сообщает "Укринформ".

"Фракция "Батькивщины" настаивает, чтобы вопрос отставки Гонтаревой был на четверг включен в повестку дня, чтобы эта особа была отправлена в отставку, чтобы было открыто уголовное дело по ее злоупотреблениям служебным положением и коррупции на возможностях Национального банка", - заявила она.

Кроме того, по словам Тимошенко, "Батькивщина" инициировала отставку Гонтаревой из-за ослабления курса гривни.

Немногим позже, глава "Радикальной партии" Олег Ляшко с парламентской трибуны инициировал заслушивание депутатами отчета главы НБУ.

"Фракция "Радикальной партии" требует немедленного отчета в парламенте главы Национального банка Гонтаревой о результатах работы и ее отставки с должности главы Нацбанка. Наша команда обращается с требованием к Президенту Порошенко выполнить конституционное требование и внести в парламент представление на назначение нового главы Национального банка", - заявил Ляшко.

Напомним, ранее в Нацбанке рассказали о том, как будут успокаивать ситуацию на валютном рынке.