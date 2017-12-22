Может упадет, а может быть и нет. Гройсман дал прогноз по поводу курса гривни в 2018 году

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ожидает, что уже в январе будущего года курс гривни стабилищируется на фоне исчерпания влияющих на стоимость нацвалюты сезонных факторов.

"Колебание курса имеет абсолютно сезонный характер […] В декабре всегда так происходит. В январе происходит стабилизация и это абсолютно очевидно", - сказал он во время пресс-конференции в Киеве в пятницу, сообщает портал "ZN".

Кроме того, говоря о заложенном в государственном бюджете Украины на 2018 год курсе 30,1 грн за 1 доллар США к концу года, глава Кабмина подчеркнул, что это только прогноз финансовых аналитиков, и не факт, что он воплотится в реальности.

"Обращаю внимание, что сегодня нет оснований говорить о том, что мы ожидаем какие-либо серьезные колебания. Объективные обстоятельства отсутствуют", - отметил Гройсман.

Напомним, ранее в Минфине Украины рассказали о планах на деньги, полученные от МВФ в 2018 году.