У "Газпрома" можно и нужно выигрывать

В течение многих лет главной украинской новостью накануне Нового года было ожидание подписания очередного контракта с "Газпромом". Договоримся или все-таки не получится? Чем нас будут шантажировать на этот раз? Какой частью суверенитета придется пожертвовать за российскую цену? Так было при Кучме, Ющенко, Януковиче. И только сейчас оказалось - с "Газпромом" не просто можно судиться. У него можно выигрывать.

Претензии к соглашению, которое достигли тогдашние премьер-министры Украины и России Юлия Тимошенко и Владимир Путин, предъявлялись буквально с минуты его подписания. Политическая составляющая этого документа особо и не скрывалась: даже скидка на цену газа предоставлялась именно к президентским выборам 2010 года. До тех выборов, которые Юлия Тимошенко намеревалась выиграть - и проиграла Виктору Януковичу.

И, тем не менее, это был первый легальный документ о поставках российского газа в Украину. Без бартера. Без Фирташа. Без различных схем с привлечением туркменского газа или смеси сырья из стран Центральной Азии. Я не пишу - честный и выгодный. Но - легальный. Это был документ, с текстом которого можно было идти в арбитраж.

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Что сделал Янукович после победы на выборах? Подписал ради скидки на газ унизительные Харьковские соглашения и посадил Тимошенко. Так, еще была имитация международного судебного процесса, который украинская сторона демонстративно проиграла. Потому что команда Януковича знала - у "хозяев" нельзя выигрывать, на то они и хозяева. Я на долгие годы запомнил путинскую "шутку", которую все мы услышали во время встречи российского президента с украинской правительственной делегацией. В поисках места для украинского энергетического вице-премьера Юрия Бойко, Путин тогда сказал "я уже и не знаю, с которой вы стороны". Но, конечно, так можно было сказать отнюдь не только о Бойко. Мы вообще не знали, с которой они стороны - Янукович, Азаров и другие. Хотя что значит - не знали? Знали. С российской. Со стороны "Газпрома", приложением к которому они сделали "Нафтогаз". И только после их бегства и смены власти подтвердилось очевидное: контракту можно и нужно идти в арбитраж, как это уже делали до нас другие клиенты "Газпрома". У "Газпрома" можно и нужно выигрывать.

Именно поэтому на Новый год мы больше не будем ждать очередного заговора в московской штаб-квартире "Газпрома", а будем открывать шампанское и не думать о путинских "кошельках". "Газпром" проиграл.

Виталий Портников для Радио Свобода