В Польше в 2018-м изменят правила трудоустройства для иностранцев: подробности

С января будущего года в Польше вступят в силу новые правила трудоустройства для иностранных граждан, согласно которым заявления польских работодателей о привлечении иностранцев будут заменены платными разрешениями на сезонные работы.

С таким заявлением выступила руководитель "Уездного управления труда" в городе Груец (Мазовецкое воеводство) Мажанна Скочек, сообщает "Польское радио".

Согласно обнародованным данным, период выполнения работ не сможет превышать девять месяцев на протяжении календарного года и будет отсчитываться от даты въезда иностранца в Польшу. Оплата за разовое разрешение составит 30 злотых (около 230 гривен). Процедура их выдачи будет действовать в таких отраслях − земледелие, садоводство, туризм, гастрономия.

По словам директора "Воеводского управления труда" в Варшаве Томаша Серадза, основная цель внедрения новых правил − адаптация государственных норм к законодательству Евросоюза.

Напомним, Польша существенно увеличила количество рабочих виз для украинцев.