Украина лидирует в деловом рейтинге по версии Financial Times

Украина заняла первое место среди постсоветских стран в рейтинге улучшения делового климата, составленного британским деловым изданием Financial Times.

Об этом написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в сети Facebook.

"Хорошая новость! Financial Times признала Украину первой среди всех постсоветских стран мира по улучшению делового климата. Показатели темпа развития у нашего государства оказались лучшими", — написал премьер.

Согласно данным FT, опубликованным Гройсманом, за семь лет деловой климат в Украине улучшился на 24,21 пункта — до 63,9 пункта.

После нашей страны в списке обозначены Узбекистан (23,59) и Беларусь (22,25). А Россия, например, находится на 5-й строчке рейтинга. Кроме того, в список вошли такие страны, как Казахстан, Македония, Польша, Сербия, Таджикистан, Молдова, Чехия, Словения.

Ранее сообщалось, что Украина поднялась на 4 позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка "Doing Business 2018".