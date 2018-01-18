Кандидат Порошенко на пост НБУ будет исполнять чисто презентационные функции, - эксперт

Представленный президентом Петром Порошенко на голосование Рады в качестве возможного нового главы Нацбанка Яков Смолий будет выполнять декоративные функции.

Такое мнение высказал журналист Александр Дубинский в своем телеграм-канале, уточнив, что по сути в случае положительного голосования парламента руководить НБА будет Екатерина Рожкова.

"Порошенко решил назначить главой Нацбанка дедушку Смолия. Что означает, - управлять Нацбанком будет Екатерина Рожкова. По рассказам сотрудников НБУ, Смолий при ней выполняет чисто презентационные функции. И не позволяет себе лезть далее дозволенных границ - а именно, "пилить" на ИТ, вопросах безопасности и обмене валют", - написал Дубинский.

По его словам, такая ситуация будет устраивать главу государства,

"[Для Порошенко] воровская репутация Рожковой и ворох уголовных дел - лучший залог послушного исполнения поставленных задач. Которые, напомню, - как и при Гонтаревой - неизменны: присвоение в интересах Порошенко активов банков и вкладчиков, заработок на курсе и гособлигациях", - заявил журналист.

Напомним, при руководстве Валерии Гонтаревой Екатерина Рожкова исполняла фунции ее заместителя.

18 января президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента проекты постановлений об увольнении с должности главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и о назначении на вакантную должность Якова Смолия.