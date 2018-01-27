В НБУ рассказали, когда ожидают приезда миссии МВФ в Украину

Миссия Международного валютного фонда может приехать в Украину уже в середине февраля.

Об этом заявил председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в эфире 5 канала.

"Мы ожидаем приезд миссии МВФ где-то в середине февраля", — сказал он.

По его словам, встреча президента Украины Петра Порошенко с директором-распорядителем МВФ была результативной.

"Главным результатом Давоса является то, что Украину начинают воспринимать как активного переговорщика. И я думаю, что даже встреча Президента Украины с Кристин Лагард, директором-распорядителем Международного валютного фонда, их получасовой разговор — об этом свидетельствует и пресс-конференция Президента Украины, и сама Лагард — имеет соответствующие результаты", — сказал Данилишин.

Напомним, 24 января Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по результатам встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) заявили о согласовании мер по завершению четвертого пересмотра программы сотрудничества и выделению стране пятого транша.