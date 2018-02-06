Обвал фондового рынка в США. Эксперты рассказали, чего ждать Украине

6 февраля 2018, 18:18

Экономисты нарисовали Украине не радужную перспективу.

Настолько обвального снижения котировок в США не было последние 8 лет

Нынешнее обвальное снижение котировок на фондовом рынке США стало самым крупным с 2011 года и времени долгового кризиса Европы.

Cпециалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса дал свою оценку сложившейся ситуации.

"Причины падения – рост ставок и рост доходности американских казначейских обязательств. Это в свою очередь и стало следствием статистики в пятницу, когда все увидели, что зарплаты в США рекордно выросли. А они так сильно не росли, начиная с 2009 года. Все это могло обещать высокую инфляцию. Такая вот цепочка событий. Рынки давно искали повод для коррекции и нашли его в этих цифрах", − считает он.

Кроме того, Фурса спрогнозировал, как именно повлияет обвал на фондовом рынке США на украинскую экономику.

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"Падение индексов показало, насколько Украина все-таки уязвима. Если это будет глобальный кризис, по нам ударит в первую очередь. Тот самый рост ставок – мы к нему очень чувствительны. К тому же, мы понимаем, что в такое время как сегодня, и при таких процессах гонять на внешних рынках вообще невозможно[…]. И это еще раз подтверждает нашу крайнюю зависимость от МВФ", − подытожил он.

Эрик Найман, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, дал краткосрочный и долгосрочный прогноз по поводу влияния обвала на экономику США и мировую экономику.

"Что можно ожидать в краткосрочном плане. Сегодня-завтра распродажа финансовых активов наверняка закончится и народ кинется покупать (американские гособлигации уже существенно подорожали на фоне бегства от риска). Типичная коррекция для поздней фазы макроэкономического роста составляет 10-12%, что уже фактически произошло. Впрочем, закрытие маржинальных позиций может спровоцировать еще одну волну панических продаж, которую и будут выкупать профессионалы ("налетай, подешевело"). Затем рынок акций наверняка возобновит рост и может даже обновить исторические максимумы или около того (за последнее столетие такое происходило 10 из 12 биржевых циклов). Однако к маю ситуация в мировой экономике скорее всего спровоцирует ухудшение прогнозов по прибыли акционерных компаний и в мае может начать медвежий рынок (обычно длится порядка года и за это время фондовые индексы падают на 35-50%%).А так как динамика фондовых рынков является предсказывающей ситуацию в экономике, то к ноябрю ожидается начало экономического кризиса в США.Если это действительно произойдет (реальность может быть иной - лучше или хуже моих прогнозов), то достаточно скоро накроет кризисом и всю мировую экономику", − считает он.

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Кроме того, Найман посоветовать украинцам сохранять наличные деньги и не надеяться на оптимистический сценарий.

"Накроет и Украину, с ее гигантскими выплатами внешних долгов в 2019-20 годах. Так что храните кэш и готовьтесь к худшему", − резюмировал он.

Журналист Вячеслав Чечило полагает, что обвал на фондовом рынке США полностью не обойдет Украину стороной и его удар будет досточно мощным.

"Спасибо Майдану, сейчас вложения иностранцев в наш рынок гораздо меньше, чем они были в 2008. Поэтому выводить особо нечего. Но, во-первых, меньше не значит ничего. А, во-вторых, по нам больно ударит обязательное в таких случаях падение цен на сырьевых рынках. Добавим сюда сложности с получением новых кредитов - в условиях дорогого доллара украинский госдолг никто покупать не будет, и… обвал гривны и дефолт становятся не просто вероятными, а почти неизбежными. Для рядового гражданина (как, впрочем, и для крупного бизнеса) единственный шанс в таких условиях не только не потерять, но и заработать, – это держать на начало кризиса активы в долларах, причем желательно в наличной форме (облигациях казначейства США)", − считает он.

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По мнению эксперта и президент "Ассоциации украинских банков" Александр Сугоняко, высказанного им во время чата для "Главреда", данная ситуация сложилась из-за устаревшой конструкции экономики.

"В рамках старой экономической парадигмы экономического кризиса преодолеть невозможно. Кризис 2008 года еще не завершился, уважаемые. И те фондовые индексы, которые есть, цены на золото, цены на нефть, показатель ВВП - это все настолько далеко от реальности, как экономическая политика украинского правительства. Я здесь только сделаю ссылки на юбилейный доклад Римского клуба Common, где говорится о фундаментальном кризисе капитализма, кризисе доминирующего мировоззрения в человечестве, а также о необходимости изменения роли государства в регулировании экономических процессов.

Напомним, ранее эксперт назвал системные риски для банков в Украине.

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