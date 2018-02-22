Дуров начал вторую предпродажу собственной криптовалюты - СМИ

Мессенджер Telegram, основанный известным российским интернет-коммерсантом Павлом Дуровым, начал осуществлять вторую предпродажу собественной криптовалюты перед проведением публичного размещения токенов (ICO).

Такое сообщение опубликовал портал The Verge со ссылкой на собственные источники.

По их данным, все инвесторы получили электронные письма, сообщающие о запуске второй предпродажи. Однако сумма выручки еще четко не определена. Ожидается, что она будет не меньше, чем объем инвестиций, привлеченных по результатам первой предпродажи, которая составила не менее 850 млн долларов. В случае, если планы по выручке будут реализованы, компания сможет получить более 1,6 млрд долларов еще до ICO.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в мессенджер Дурова инвестировал средства российский олигарх.