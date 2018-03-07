Контроль от НАПК: государство решило выяснить, насколько щедры украинские мужчины на 8 Марта

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) придумало весьма оригинальный способ поздравить украинок с 8 Марта.

Ведомство предупредило, что все подарки на 8 Марта дороже 8810 грн нужно указать в декларации за текущий год в разделе: "Доходы, в том числе подарки". Так что, если любимый расщедрится, например, на ювелирное украшение, цена которого выше указанной суммы, то презент придется декларировать.

"Если вам повезло еще больше и ваше новое кольцо сверкает бриллиантом стоимостью более 88 100 гривен, позвольте нам порадоваться за вас – сообщите НАПК о существенных изменениях в вашем имущественном состоянии до 18 марта", – добавили в НАПК.

А если вдруг у второй половинки дела в прошлом году шли намного лучше, "чем у страны в целом", результатом чего стал подарок на сумму свыше 176 200 грн, то его указать в следующем году надо будет еще и в разделе декларации "Ценное движимое имущество".

А вот декларировать поздравления с 8 Марта на словах и в картинках не придется, хотя они подчас радуют женщин не меньше чего-то материального. В конце концов, как сказал классик, в первую очередь "женщины любят ушами".

Напомним, в Украине стартовал очередной этап подачи е-деклараций. Субъекты декларирования должны до 1 апреля заполнить на сайте НАПК э-декларацию за прошлый год по установленной форме.