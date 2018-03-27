"Газпром" отказался платить "Нафтогазу" по "стокгольмским" счетам

"Газпром" отказался выполнять решения Стокгольмского арбитража по контрактам на поставку и транзит газа.

"На встрече Газпром дал понять, что российская газовая монополия отказывается возобновлять поставки в Украину по распоряжению арбитража по делу о поставках газа. А также (Газпром – ред.) отказался подтвердить, что выплатит 2,6 млрд долларов, согласно решению арбитража, в деле по транзиту газа", – говорится в сообщении "Нафтогаза".

Несмотря на то, что оба арбитражных решения являются окончательными и обязательными для российского монополиста, "Газпром" решил изменить контракты или расторгнуть контракты с целью отмены решений арбитража.

В НАКе считают, что обе эти позиции "прямо противоречат и не учитывают" решения Стокгольмского арбитража.

Стороны договорились провести еще один раунд переговоров в апреле. Ожидается, что на этой встрече "Газпром" представит свою позицию относительно требований "Нафтогаза" по пересмотру тарифов и использованию украинской газотранспортной системы для транзита газа из России в ЕС в период после окончания действующего контракта в 2019 году.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" и "Газпром" начали переговоры по разрыву контрактов. Информацию озвучил заместитель главы правления российского газового монополиста Александр Медведев.

Напомним, власти Украины арестовали активы "Газпрома" на территории страны. Теперь Украина инициирует арест средств "Газпрома" за рубежом.