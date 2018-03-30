Сюрпризы в декларации Порошенко: "Рошен" уже не его, но есть завод в Севастополе

Президент Украины Петр Порошенко обнародовал декларацию за 2017 года: 30 марта она документ появился в открытом доступе.

Всего за прошлый год глава государства задекларировал 16,3 млн гривен дохода (за 2016-й – 12,2 млн грн плюс позднее 865 444 грн процентов в собственном Международном инвестиционном банке на общую сумму).

"Общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017 год составляет 16 303 874 гривен. 336 тыс. гривен из них составляет заработная плата, которую глава государства из года в год в полном объеме перечисляет на благотворительные цели. 15 795 874 гривен – проценты по депозитам", – сообщила пресс-служба Порошенко.

При этом банковские счета Порошенко за год "прохудились" на 430 тысяч долларов.

Также Порошенко задекларировал средства, потраченные на отдых Мальдивах. При этом "сумма – в два раза меньше цифры, которая фигурировала в СМИ", отметили в пресс-службе.

"В течение 2017 года Петр Порошенко не получал дивидендов от предприятий, конечным бенефициаром которых он является. Свою долю в крупнейшем активе, корпорации "Рошен", Петр Порошенко передал в доверительную собственность "Ротшильд". В прошлом году, согласно ответа на запрос пресс-службы Администрации президента, бюджеты разных уровней получили от "Рошена" 1 миллиард 188 миллионов гривен налогов, сборов, единого социального взноса и таможенных платежей. За 2014-2017 годы сумма таких платежей составила 4 миллиарда 466 миллионов гривен", – отмечается в сообщении.

В то же время в своей е-декларации Порошенко указал Севастопольский морской завод. "Севастопольский морской завод сначала был "национализирован" оккупационными властями Севастополя, а в начале этого года незаконно объявлено о его переходе в "государственную собственность России". Однако де-юре с точки зрения международного и украинского права это предприятие остается украинским, и именно поэтому оно значится в декларации", – пояснила пресс-служба.

Напомним, е-декларации стали "камнем преткновения" между Украиной и западными партнерами. Действия Украины в этом вопросе противоречат Соглашению об ассоциации, заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан.