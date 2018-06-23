Конец маршруткам. В Украине пассажиров пообещали пересадить на "комфортабельные неолайнеры"

23 июня 2018, 03:19

В Мининфраструктуры планируют полностью отказаться от использования маршруток.

Украинцы попрощаются с маршрутками

В Украине до 2030 года могут полностью отказаться от маршруток, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Для многих из вас будет странным, но в наших планах полностью отказаться от современных украинских маршруток. Стратегия предусматривает переход к комфортабельным неолайнерам", — сказал он в ходе официального объявления о начале внедрения Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года Drive Ukraine.

Отметим, что в мае Кабинет министров утвердил Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года Drive Ukraine 2030, целью которой является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры.

Новая стратегия направлена на усовершенствование нормативно-правового регулирования отрасли перевозок с целью сформировать систему эффективного управления. Планируется также внедрять программы подготовки и развития персонала, повышать прозрачность принятия решений, улучшать тарифное регулирование рынка транспортных услуг.

При этом Министерство инфраструктуры ожидает, что постепенно в Украине будет увеличиваться доля контейнерных перевозок, будут создаваться новые терминалы обработки грузов, срок доставки товаров уменьшится и, кроме того, пройти таможенную проверку грузов станет легче.

Кроме того, в части железнодорожного транспорта Министерство инфраструктуры хочет достичь либерализации перевозок на основе равноправного доступа к инфраструктуре и справедливой конкуренции. Кроме того, будет продолжаться поэтапная модернизация и развитие ж/д сети, проводиться политика на обеспечение совместимости с TEN-T и региональными железнодорожными сетями ЕС.

В то же время в авиационном транспорте в министерстве надеются провести либерализацию перевозок с Евросоюзом, а также со странами СНГ, Ближнего Востока, Азии и Африки. Министерство инфраструктуры также хочет добиться упрощения процедуры внедрения актов законодательства ЕС в национальное законодательство Украины в области гражданской авиации, а также обеспечить членство Украины в Совете IКAO, увеличивать конкуренцию на рынке наземного обслуживания, развивать терминальные пассажирские и грузовые комплексы, проводить техническое усовершенствование аэронавигационной системы Украины и повышать пропускную способность воздушного пространства Украины.

Вместе с тем в автодорожной сфере ожидается создание конкурентной среды для исполнителей строительных и ремонтных работ, внедрение системы независимого контроля качества дорожных работ, а также систем интеллектуального управления трафиком. Кроме того, Министерство инфраструктуры планирует усилить ответственность участников перевозочного процесса за перегруженные фуры, проводить реструктуризацию госкомпаний для повышения эффективности управления, стимулировать переход грузоперевозок на водный и железнодорожный транспорт путем введения платы для грузовиков согласно Директиве ЕС 1999/62 и создавать сеть пунктов дорожного сервиса, чтобы водители могли придерживаться норм работы и отдыха.

Напомним, с 14 июля стоимость поездки в общественном транспорте в Киеве составит 8 грн.

Омелян ранее анонсировал, что в ближайшие пять лет в Украине могут запустить первую линию вакуумного поезда по технологии Hyperloop.

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транспорт маршрутки Мининфраструктуры Владимир Омелян
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