Тарифы, пенсии и карантин: что меняется с 1 июля в Украине

С 1 июля 2020 в Украине меняется прожиточный минимум – а это влечет за собой ряд перерасчетов для всех граждан страны. Заодно меняются тарифы для населения и правила для льготников.
Главред проанализировал главные изменения в Украине с 1 июля 2020 – для людей и экономики.
Минимальный прожиточный минимум в Украине с 1 июля 2020
Минимальный прожиточный минимум с 1 июля 2020 Украина поднимает на одного человека на месяц:
- общий показатель – 2118 грн;
- для трудоспособных лиц – 2197 грн;
- для детей до 6 лет – 1859 грн;
- для детей от 6 до 18 лет – 2318 грн;
- для лиц, что утратили работоспособность – 1712 грн.
На размер минимальной зарплаты в Украине это не повлияет.
Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на июль 2020 – когда скрутит и как спастись
Кому повысят пенсии с 1 июля 2020 в Украине и насколько
Минимальная пенсия с 1 июля 2020 вырастает до 1712 грн (сейчас составляет 1638 грн). То есть пенсионерам добавят 74 грн.
Максимальная пенсия в Украине тоже вырастет – с 16380 грн до 17120 грн.
Детальнее читайте в нашем материале Пенсии в Украине вырастут с 1 июля: кому повезло и насколько.
Читайте такжеТочный церковный православный календарь на июль 2020 – все важные дни
Тарифы на газ для населения в Украине
С 1 июля 2020 украинцев ждет второй этап повышения цены на газ – за счет тарифов за транспортировку газа. Для каждой области – тариф на транспортировку газа будет свой.
Большинство украинцев ждет подорожание платежек от 1% до 22%.
Совсем не изменится тариф у клиентов Киевгаза, Донецкоблгаза, Коростышевгаза, Кременчуггаза, Тернопольгоргаза и Харьковгоргаза. Остальным не так повезло.
Детальнее читайте в нашем материале До 22% за транспортировку газа: как вырастут платежки в Украине с июля.
Тарифы на электроэнергию
Профильная комиссия утвердила решение о повышении тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 20%. Пока это только проект – окончательно вопрос должен быть решен 11 июля.
Карантин в Украине и выезд в ЕС
Евросоюз определил список стран, для которых намерен открыть границы с 1 июля. Украины в этом списке нет – но для наших граждан оставили лазейку.
Детальнее читайте в нашем материале Новый список стран, для которых ЕС откроет границы с 1 июля: что с Украиной.
Алименты в Украине
Устанавливаются следующий размер алиментов в Украине 2020 году:
► минимальная гарантированная сумма алиментов:
- на детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля 2020 – 929,50 грн (+40 грн);
- на детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля 2020 – 1159,00 грн (+50 грн);
► минимальная рекомендованная сумма:
- на детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля 2020 – 1859 грн (+80 грн);
- на детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля 2020 – 2318 грн (+100 грн);
► максимальная сумма алиментов:
- на детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля 2020 – 18 590,00 грн (+800 грн);
- на детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля 2020 – 23 180,00 грн (+1000 грн).
Условия проезда для льготников в Киеве
В Киеве ограничиваются права льготников с 1 июля. Теперь те льготники, что не зарегистрированы в столице, должны:
- оплатить проезд, купив проездной билет;
- сам билет сохранить (если это бумажный QR-билет) или сохранить чек за оплату проезда/банковскую выписку (при уплате банковской картой);
- доказательство оплаты предоставить в орган соцзащиты населения по месту регистрации – и только они компенсируют расходы на проезд.
Погода в июле 2020 – Украина
Народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз погоды для Украины на июль 2020 года. Эксперт говорил, что 1-2 и 5 июля ожидаются ливни, а потом установится сухая и жаркая погода.