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Тарифы, пенсии и карантин: что меняется с 1 июля в Украине

Главред проанализировал, что изменится в Украине с 1 июля 2020 – для людей и экономики.

29 июня 2020, 15:00
Пенсии, тарифы, карантин - что меняется в Украине с 1 июля 2020
Пенсии, тарифы, карантин - что меняется в Украине с 1 июля 2020 / УНИАН

С 1 июля 2020 в Украине меняется прожиточный минимум – а это влечет за собой ряд перерасчетов для всех граждан страны. Заодно меняются тарифы для населения и правила для льготников.

Главред проанализировал главные изменения в Украине с 1 июля 2020 – для людей и экономики.

Минимальный прожиточный минимум в Украине с 1 июля 2020

Минимальный прожиточный минимум с 1 июля 2020 Украина поднимает на одного человека на месяц:

  • общий показатель – 2118 грн;
  • для трудоспособных лиц – 2197 грн;
  • для детей до 6 лет – 1859 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет – 2318 грн;
  • для лиц, что утратили работоспособность – 1712 грн.

На размер минимальной зарплаты в Украине это не повлияет.

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Кому повысят пенсии с 1 июля 2020 в Украине и насколько

Минимальная пенсия с 1 июля 2020 вырастает до 1712 грн (сейчас составляет 1638 грн). То есть пенсионерам добавят 74 грн.

Максимальная пенсия в Украине тоже вырастет – с 16380 грн до 17120 грн.

Детальнее читайте в нашем материале Пенсии в Украине вырастут с 1 июля: кому повезло и насколько.

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Тарифы на газ для населения в Украине

С 1 июля 2020 украинцев ждет второй этап повышения цены на газ – за счет тарифов за транспортировку газа. Для каждой области – тариф на транспортировку газа будет свой.

Большинство украинцев ждет подорожание платежек от 1% до 22%.

Совсем не изменится тариф у клиентов Киевгаза, Донецкоблгаза, Коростышевгаза, Кременчуггаза, Тернопольгоргаза и Харьковгоргаза. Остальным не так повезло.

Детальнее читайте в нашем материале До 22% за транспортировку газа: как вырастут платежки в Украине с июля.

Тарифы на электроэнергию

Профильная комиссия утвердила решение о повышении тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 20%. Пока это только проект – окончательно вопрос должен быть решен 11 июля.

Карантин в Украине и выезд в ЕС

Евросоюз определил список стран, для которых намерен открыть границы с 1 июля. Украины в этом списке нет – но для наших граждан оставили лазейку.

Детальнее читайте в нашем материале Новый список стран, для которых ЕС откроет границы с 1 июля: что с Украиной.

Алименты в Украине

Устанавливаются следующий размер алиментов в Украине 2020 году:

► минимальная гарантированная сумма алиментов:

  • на детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля 2020 – 929,50 грн (+40 грн);
  • на детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля 2020 – 1159,00 грн (+50 грн);

► минимальная рекомендованная сумма:

  • на детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля 2020 – 1859 грн (+80 грн);
  • на детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля 2020 – 2318 грн (+100 грн);

► максимальная сумма алиментов:

  • на детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля 2020 – 18 590,00 грн (+800 грн);
  • на детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля 2020 – 23 180,00 грн (+1000 грн).

Условия проезда для льготников в Киеве

В Киеве ограничиваются права льготников с 1 июля. Теперь те льготники, что не зарегистрированы в столице, должны:

  • оплатить проезд, купив проездной билет;
  • сам билет сохранить (если это бумажный QR-билет) или сохранить чек за оплату проезда/банковскую выписку (при уплате банковской картой);
  • доказательство оплаты предоставить в орган соцзащиты населения по месту регистрации – и только они компенсируют расходы на проезд.

Погода в июле 2020 – Украина

Народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз погоды для Украины на июль 2020 года. Эксперт говорил, что 1-2 и 5 июля ожидаются ливни, а потом установится сухая и жаркая погода.

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