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РФ должна выплатить Украине под полтриллиона долларов: громкое решение G7

Алексей Тесля
14 июня 2024, 19:25
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Россию заставят выплатить материальную компенсацию Украине, заявили в Большой Семерке.
Украина Большая семерка
Страны G7 приняли важное решение в пользу Украины / Коллаж ua.depositphotos.com, УНИАН

Лидеры стран G7 на саммите в Италии пообещали добиваться от страны-агрессора РФ выплаты компенсации Украине за развязанную войну.

Об этом идет речь в итоговом заявлении участников этой встречи, говорится в сообщении итальянского информационного агентства ANSA.

"Россия должна прекратить незаконную агрессивную войну и заплатить за ущерб, который она причинила Украине. По данным Всемирного банка, этот ущерб сейчас превышает 486 миллиардов долларов. Россия не имеет права решать, будет ли она платить за войну и когда это произойдет. Обязательства России по международному праву возместить ущерб, причиненный Украиной, ясны, и поэтому мы продолжаем рассматривать все возможные правовые пути, с помощью которых Россия будет вынуждена соблюдать эти обязательства", - отмечается в заявлении.

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Лидеры G7 приветствуют украинский Саммит мира, который должен состояться в Швейцарии 15 и 16 июня и намерены продолжить работать над тем, чтобы получить максимально широкую международную поддержку ключевых принципов и целей Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

"Нашей конечной целью остается справедливый, прочный и всеобъемлющий мир в соответствии с международным правом, Уставом ООН и его принципами, а также уважение суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо", - подчеркивается в итоговой декларации.

Что такое G7?

G7 (Group of Seven — "Группа семи",) — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. Саммиты G7 проходят ежегодно по очереди в каждом из государств-членов.

G7 не является международной организацией, она не основана на международном договоре, не имеет устава и секретариата, передает Википедия.

Решения "семёрки" не имеют обязательной силы. Как правило, речь идёт о фиксации намерения сторон придерживаться согласованной линии или о рекомендациях другим участникам международной жизни применять определённые подходы в решении тех или иных вопросов. Поскольку G7 не имеет устава, официально принять статус члена этого института невозможно.

С 1997 года в составе клуба участвовала Россия, в связи с чем объединение получило название "Большая восьмёрка" (G8). Однако после аннексии Крыма в 2014 году клуб вновь стал собираться без России в формате G7.

Саммит G7 - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что Украина приняла участие в саммите G7. Президент Украины Владимир Зеленский подвел первые результаты саммита "Большой семерки" в Италии. Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что в ходе переговоров было подписано соглашение по безопасности с премьер-министром Японии Фумио Кишидой.

Напомним, ранее состоялся первый день саммита G7 для Украины. На полях саммита Зеленский также встретился с американским коллегой Джо Байденом. Накануне СМИ писали, что отношения между президентами ухудшились, в частности, из-за отсутствия главы США на будущем Саммите мира в Швейцарии.

Как сообщалось ранее, финалом первого дня саммита стала встреча Зеленского с Байденом, на которой американский президент еще раз ответил, что не позволяет Украине бить оружием США дальше Белгородской области, и заключение между странами "гарантий безопасности".

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