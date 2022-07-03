Украине светит полтриллиона евро на восстановление: в ЕС готовят амбициозный план

В ЕС готовят план для восстеновления Украины / УНИАН

На послевоенное восстановление Украина может получить более 500 миллиардов евро от Европейского союза.

Такой план может быть рассмотрен на донорской конференции в Лугано (Швейцария), где Украина представит масштабный проект восстановления страны, пишет Bloomberg.

Отмечается, что план состоит из порядка двух тысяч страниц и содержит широкий список проектов в области инфраструктуры и безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику, а также в диверсификацию энергетических ресурсов.

Источники не исключили, что Евросоюз покроет основную часть общей финансовой помощи, которая может превысить 500 млрд евро.

Кроме того, Еврокомиссия уже изучает варианты финансирования, которые включает гранты и займы.

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Ранее сообщалось об утверждении нового финансового пакета помощи для Украины в размере 9 миллиардов евро.

Новая программа макрофинансовой помощи от Брюсселя Киеву будет состоять из 25-летних кредитов с льготным периодом выплаты на десять лет.

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