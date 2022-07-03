Украине светит полтриллиона евро на восстановление: в ЕС готовят амбициозный план

Евросоюз покроет основную часть общей финансовой помощи, которая может превысить 500 млрд евро.
На послевоенное восстановление Украина может получить более 500 миллиардов евро от Европейского союза.
Такой план может быть рассмотрен на донорской конференции в Лугано (Швейцария), где Украина представит масштабный проект восстановления страны, пишет Bloomberg.
Отмечается, что план состоит из порядка двух тысяч страниц и содержит широкий список проектов в области инфраструктуры и безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику, а также в диверсификацию энергетических ресурсов.
Источники не исключили, что Евросоюз покроет основную часть общей финансовой помощи, которая может превысить 500 млрд евро.
Кроме того, Еврокомиссия уже изучает варианты финансирования, которые включает гранты и займы.
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Ранее сообщалось об утверждении нового финансового пакета помощи для Украины в размере 9 миллиардов евро.
Новая программа макрофинансовой помощи от Брюсселя Киеву будет состоять из 25-летних кредитов с льготным периодом выплаты на десять лет.
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