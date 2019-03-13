"Я отец изнасилованного ребенка": Юрий Тимошенко озвучил тезисы своей программы

Юрий Тимошенко обещает всем достаток и месть за преступления / Фото: скриншот из видео

Кандидат в президенты Украины Юрий Тимошенко в рамках предоставленных каждому бесплатных 15 минут телеефира на телеканале UA: Перший обратился к избирателям с основным месседжем своей предвыборной программы.

"Добрый вечер, Украина, слава Иисусу Христу! На что я рассчитываю? - Что хватит здравого смысла у вас, люди, чтобы выбрать из всех этих кандидатов. Я - единственный кандидат! Я иду за весь украинский народ. Неважно, на каком языке вы говорите, я иду за всех, работящих и честных, чтобы привнести единство. Я среди представителей олигархата - единственный честный", - начал свое обращение Тимошенко, которое было озвучено в прямом эфире.

Кандидат заявил, что работал на стройке и всегда зарабатывал собственным трудом. Он пообещал отобрать власть у олигархов, обеспечить украинцев работой, достойной пенсией и бесплатными услугами.

"Я за то, чтобы все вынужденные заробитчане, которые там со слезами на глазах, вернулись. Я прошел две ротации на войне, мог погибнуть в любой момент, поэтому меня не испугать и купить. Я не та падаль, которая лезет во власть, чтобы заработать как можно больше. У меня одного хватит духа и силы воли, чтобы принять твердые решения", - отметил он.

Читайте такжеЮрия Тимошенко исключили из фракции НФПо словам Тимошенко, он не состоит в партии, поэтому не имеет обязательств (ранее был исключен из Народного фронта – ред.) и не тиражирует по стране билборды и титушек. Лютым врагом украинцев экс-политик назвал главу МВД Арсена Авакова.

За преступления на Майдане и на фронте, убежден кандидат, нужно отомстить.

"Я как отец изнасилованного ребенка, который не отомстил, не отступлю. Скажите мне простую вещь: можете ли вы представить, чтобы израильтяне выбрали президентом негра-христианина? Так почему же мы не выберем нашего своего? Люди, вы можете представить, чтобы львы выбрали своим вожаком овцу?" – заявил он.

Тимошенко заявил, что не согласен на компромисс и диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Если вам не нужна Украина - отдайте ее мне, я ее построю", - завершил Юрий Тимошенко.

Напомним, ранее в рамках 15 бесплатных минут эфира, которые каждому кандидату предоставляет телеканал UA: Перший, к украинцам обратился кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко.