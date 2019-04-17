Штаб Зеленского запустил Сеть в тест "Насколько хорошо вы знаете Порошенко"

Владимир Зеленский и Петр Порошенко / коллаж УНИАН

Штаб шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского (выигравшего с большим отрывом первый тур выборов президента Украины 2019) в среду, 17 апреля, опубликовал для избирателей тест из дюжины пунктов, в котором содержатся вопросы о Петре Порошенко, его состоянии и семье.

Ссылка на соответствующий тест был опубликован в канале Команды Зе! в мессенджере Telegram.

"За неделю до второго тура выборов можно извиняться перед народом за абсолютно все; клясться, что все точно понял; говорить, что изменюсь и тому подобное. И мы с вами все помним эти пять лет! А для тех, кто забыл и хочет себе напомнить все обещания и схемы, пройдите тест "Насколько хорошо вы знаете действующего "гаранта"?", - предложили в штабе Зеленского.

Среди вопросов, в частности, есть такие: "Как выросло состояние Порошенко за 2018 год?"; "За какое время Порошенко обещал закончить войну?"; "Сколько времени работала фабрика Петра Порошенко "Рошен" в Липецке после начала АТО [силовой операции в Донбассе]?"; "Сколько стоит отдых Петра Порошенко на Мальдивах?"; "Сколько было украдено друзьями президента на схемах в "Укроборонпроме"?"; "Где учатся дети Петра Порошенко?" и многие другие.

Напомним, согласно самым свежим соцопросам Зеленский весьма заметно оторвался от Порошенко во втором туре выборов президента Украины 2019 - шоумена готовы поддержать голосом 72,2% украинцев. А действующего главу государства готовы поддержать 25,4% опрошенных.

Более того, партия Зеленского "Слуга народа" уверенно возглавила парламентский рейтинг - согласно опросу, проведенному социологами из КМИС.

Накануне стало известно, что штабы обоих кандидатов заключили договор с НСК Олимпийский - по поводу проведения дебатов и об аренде стадиона. Позднее стало известно, что временно не работал сайт, на котором распространяются билеты на это мероприятие.