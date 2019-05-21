Главные новости 21 мая: дата выборов в Раду и истерика Ляшко

Названы две возможные даты проведения выборов в Раду

Во вторник, 21 мая, президент Владимир Зеленский и лидеры фракций Верховной Рады договорились о проведении досрочных парламентских выборов, нардепы назвали возможные даты избирательной гонки, также украинский лидер предложил изменить избирательное законодательство.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко устроил истерику на встрече с президентом, арестованного бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова выпустили из следственного изолятора на свободу под залог, а в США власти пошли на уступки китайскому IT-гиганту.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 21 мая.

Зеленский распустил Раду, названа дата досрочных выборов в парламент

Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Досрочные выборы в парламент назначены на 21 июля.

Зеленский уже попросил главу парламента Андрея Парубия созвать депутатов на внеочередное заседание 22 мая.

"Прошу председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов", – написал Зеленский в Twitter.

Изменение избирательного законодательства

Нардеп Виталий Хомутынник сообщил, что Зеленский на встрече с главами фракций Рады предложил на внеочередном заседании парламента изменить избирательное законодательство — уменьшить проходной барьер в парламент и отменить мажоритарную систему.

США расширили санкции против России

Министерство торговли США ввел новые санкции против российских организаций. Под ограничения попали три российских организации, связанные с военной сферой.

Истерика Олега Ляшко

В Раде Ляшко не пустили с телефоном, с помощью которого он вел онлайн-трансляцию в Facebook, в кабинет, где должна была пройти консультация Зеленского с лидерами депутатских фракций и групп. Нардеп потолкался с охранниками, пытался попасть в кабинет с другой стороны, а потом сдался и отдал телефон.

Дело экс-командующего Нацгвардией

Арестованный Аллеров 20 мая вышел из-под стражи после внесения за него залога в сумме 4,8 млн гривен. Бывшего командующего Нацгвардией подозревают в махинациях с квартирами и присвоении 80 млн гривен.

Первый указ Владимира Зеленского

После инаугурации Зеленский подписал первый указ и взял на себя новые полномочия.

"В связи со вступлением 20 мая 2019 года на пост президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", — говорится документе.

Стало известно, что написано в первом указе Владимира Зеленского / Скриншот с president.gov.ua

Требование Владимира Гройсмана

Гройсман потребовал, чтобы Зеленский, в частности, предложил кандидатуру нового премьера.

"Я считаю, что новоизбранный президент должен немедленно, я этого требую, немедленно внести кандидатуру (в Верховную Раду — Ред.) нового премьер-министра, нового правительства и работать", — заявил чиновник.

Мощный смерч на Буковине

В Черновицкой области (Буковина) недалеко от населенных пунктов засняли на видео бушевавший смерч. Очевидцы сообщили, что смерч вырвал и крутил деревья.

В Сети поделились сведениями, что смерч был в селе Сучевени, а снимали его из другого села — Каменка.

Уступки властей США китайскому IT-гиганту

В США министерство торговли выдало китайскому IT-гиганту Huawei, который ранее американские власти решили внести в черный список, временную генеральную лицензию, она позволяет компании обновлять программное обеспечение гаджетов и поддерживать работу созданных сетей. Временная лицензия вступила в силу в 20 мая и действительна до 19 августа.