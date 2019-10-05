Магнитная буря 6 октября: как спасти давление и голову

Магнитная буря 6 октября 2019 поднимет давление – как помочь себе / Открытые источники

Скачки артериального давления, апатия и общая усталость – эти симптомы дополнят головокружение при магнитных бурях и головные боли.

Магнитная буря 6 октября 2019 будет не слишком серьезной – на уровне четырех баллов, но противной: из-за нее на выходных не удастся выспаться и толком отдохнуть. Так что работу по дому лучше переделать заранее, не дожидаясь воскресенья.

Рацион в день магнитной бури должен быть преимущественно вегетарианским: в свежих овощах и фруктах много калия, а он в свою очередь помогает снизить артериальное давление.

От алкоголя (зато простой воды пить побольше) стоит отказаться и курить тоже поменьше. Зато побольше гулять и спать.

Из народных методов лечения стоит упомянуть про смесь лимона, меда и чеснока: на ½ стакана меда натереть один целый лимон с кожурой и 5 зубчиков чеснока. Полученной смеси дать настояться в темном месте недельку (дальше хранить в холодильнике). Принимать затем 3 раза в день по одной чайной ложке.

Читайте такжеМагнитные бури в октябре 2019: ни сна, ни покоя с первого дня

Симптомы при магнитных бурях

Магнитные бури – это, по сути, изменения космической погоды. Поэтому и симптомы они вызывает, как погодные изменения: в первую очередь сонливость (у других наоборот – бессонницу) и головные боли из-за скачков давления.

Помимо вышеперечисленных магнитные бури подчас провоцируют и другие симптомы:

боли в груди и/или тахикардию;

приступов стенокардии;

тошноту;

внезапное ухудшение самочувствия;

рассеянность внимания.

Магнитные бури: что делать

Придерживайтесь умеренности во всем. Надо прислушиваться к своему организму и, если почувствовали недомогание, – не пытаться пересилить себя, а максимально расслабиться и разгрузиться: от лишних дел, мыслей, еды и общения. Физические нагрузки также лучше заменить спортивной ходьбой или легким бегом на свежем воздухе. Неплохо зайдут и занятий йогой.

Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.