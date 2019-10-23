5 дней ада: магнитная буря с 24 октября 2019 раскрошит голову и нервы

Мощнейшая магнитная буря с 24 октября 2019 растянется на 5 дней: как пережить метеоапокалипсис / фото: donbass.ua

Большую подлянку подложили под конец месяца людям магнитные бури: прогноз на неделю фиксирует метеоапокалипсис длиною сразу в пять дней.

Начнется магнитная буря 24 октября 2019 с четырех баллов. А вот на своем пике столь длительная магнитная буря – 25 октября 2019 – достигнет уже 5 баллов. После чего еще три дня четырехбалльно подолбит по сосудам.

Стоит отметить, что прогноз ухудшался постепенно: сначала эта буря фиксировалась как слабая магнитная буря длиною в 3 дня. И вот магнитные бури онлайн показывают, что "праздник" растянется по времени почти вдвое. То есть если, по предварительным данным, всё должна была завершить магнитная буря 26 октября 2019 – то теперь нас ждет еще магнитная буря 27 октября 2019 и магнитная буря 28 октября 2019.

Правда, и интенсивность метеоудара несколько размазалась: вместо двух магнитных бурь в 5 баллов – пятибалльный метеоудар на сегодня остался только один.

Предварительный прогноз магнитных бурь на конец октября 2019

Обновленный прогноз магнитных бурь на конец октября 2019

Скачки давления и головные боли при ближайших магнитных бурях доставят больше всего проблем. Кого-то ждут "мушки" перед глазами, у других в глазах будет темнеть. Из-за головокружений возможна тошнота.

Под конец столь затяжного метеоапокалипсиса даже здоровые люди будут ощущать:

общую слабость,

раздражительность,

тревожность,

проблемы со сном,

может бросать в жар или холод,

возможен тремор конечностей.

От любых физических и нервных перегрузок в ближайшую неделю стоит отказаться. Стоит чутко прислушиваться к своему организму: не переедать, когда не хочется, не тащиться на тренировку, если после работы тянет домой отоспаться. И спать, к слову, стоит при любой возможности: не ждать 22:00, а укладываться, когда хочется (и позволяют дела).

Читайте такжеКогда переводят время в Украине 2019 и когда ждать отмены переводаСтоит помнить, что магнитные бури 24-28 октября 2019 внахлест пересекаются с другим стрессовым событием октября – перевод часов на зимнее время 2019 Украина осуществляет как раз в это воскресенье. А переход на зимнее время 2019 больше всего окатывает стрессом именно метеозависимых людей.

Так что стоит быть максимально спокойными (как буддистские монахи или йоги), плыть по течению и максимально спокойно пережить ближайшую неделю.

Магнитные бури: что делать и как спастись

При магнитных бурях у человека сгущается кровь. Сжижение крови влечет за собой кислородный обмен. А это в свою очередь – головокружения, упадок сил и порою звон в ушах.

К слову, сгущают кровь:

алкоголь,

сахар и продукты с высоким содержанием сахара, а также жирная пища (к примеру, газировки и бананы, картофель),

белковая пища и копчености.

Такие продукты во время магнитных бурь стоит свести к минимуму.

К слову, рекомендации, что делать при магнитных бурях, схожи с советами, как разжижать загустевшую кровь:

гулять побольше – на свежем воздухе и особенно в сосновом лесу;

отдыхать тоже побольше – высыпаться и не перенапрягаться;

нервничать наоборот поменьше;

не отказываться от спорта – но излишние нагрузки на сердце исключить: спортивная ходьба вместо бега, йога вместо степ-аэробики и т.п.).

Больше магнитных бурь до конца этого месяца прогноз пока не показывает.