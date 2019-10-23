5 дней ада: магнитная буря с 24 октября 2019 раскрошит голову и нервы

Магнитные бури онлайн показывают, что "праздник" растянется по времени почти вдвое – по сравнению с предварительными прогнозами.
Большую подлянку подложили под конец месяца людям магнитные бури: прогноз на неделю фиксирует метеоапокалипсис длиною сразу в пять дней.
Начнется магнитная буря 24 октября 2019 с четырех баллов. А вот на своем пике столь длительная магнитная буря – 25 октября 2019 – достигнет уже 5 баллов. После чего еще три дня четырехбалльно подолбит по сосудам.
Стоит отметить, что прогноз ухудшался постепенно: сначала эта буря фиксировалась как слабая магнитная буря длиною в 3 дня. И вот магнитные бури онлайн показывают, что "праздник" растянется по времени почти вдвое. То есть если, по предварительным данным, всё должна была завершить магнитная буря 26 октября 2019 – то теперь нас ждет еще магнитная буря 27 октября 2019 и магнитная буря 28 октября 2019.
Правда, и интенсивность метеоудара несколько размазалась: вместо двух магнитных бурь в 5 баллов – пятибалльный метеоудар на сегодня остался только один.
Скачки давления и головные боли при ближайших магнитных бурях доставят больше всего проблем. Кого-то ждут "мушки" перед глазами, у других в глазах будет темнеть. Из-за головокружений возможна тошнота.
Под конец столь затяжного метеоапокалипсиса даже здоровые люди будут ощущать:
- общую слабость,
- раздражительность,
- тревожность,
- проблемы со сном,
- может бросать в жар или холод,
- возможен тремор конечностей.
От любых физических и нервных перегрузок в ближайшую неделю стоит отказаться. Стоит чутко прислушиваться к своему организму: не переедать, когда не хочется, не тащиться на тренировку, если после работы тянет домой отоспаться. И спать, к слову, стоит при любой возможности: не ждать 22:00, а укладываться, когда хочется (и позволяют дела).
Читайте такжеКогда переводят время в Украине 2019 и когда ждать отмены переводаСтоит помнить, что магнитные бури 24-28 октября 2019 внахлест пересекаются с другим стрессовым событием октября – перевод часов на зимнее время 2019 Украина осуществляет как раз в это воскресенье. А переход на зимнее время 2019 больше всего окатывает стрессом именно метеозависимых людей.
Так что стоит быть максимально спокойными (как буддистские монахи или йоги), плыть по течению и максимально спокойно пережить ближайшую неделю.
Магнитные бури: что делать и как спастись
При магнитных бурях у человека сгущается кровь. Сжижение крови влечет за собой кислородный обмен. А это в свою очередь – головокружения, упадок сил и порою звон в ушах.
К слову, сгущают кровь:
- алкоголь,
- сахар и продукты с высоким содержанием сахара, а также жирная пища (к примеру, газировки и бананы, картофель),
- белковая пища и копчености.
Такие продукты во время магнитных бурь стоит свести к минимуму.
К слову, рекомендации, что делать при магнитных бурях, схожи с советами, как разжижать загустевшую кровь:
- гулять побольше – на свежем воздухе и особенно в сосновом лесу;
- отдыхать тоже побольше – высыпаться и не перенапрягаться;
- нервничать наоборот поменьше;
- не отказываться от спорта – но излишние нагрузки на сердце исключить: спортивная ходьба вместо бега, йога вместо степ-аэробики и т.п.).
Больше магнитных бурь до конца этого месяца прогноз пока не показывает.