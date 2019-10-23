  1. Главная
  3. Здоровье

5 дней ада: магнитная буря с 24 октября 2019 раскрошит голову и нервы

23 октября 2019, 05:09

Магнитные бури онлайн показывают, что "праздник" растянется по времени почти вдвое – по сравнению с предварительными прогнозами.

Мощнейшая магнитная буря с 24 октября 2019 растянется на 5 дней: как пережить метеоапокалипсис
Мощнейшая магнитная буря с 24 октября 2019 растянется на 5 дней: как пережить метеоапокалипсис / фото: donbass.ua

Большую подлянку подложили под конец месяца людям магнитные бури: прогноз на неделю фиксирует метеоапокалипсис длиною сразу в пять дней.

Начнется магнитная буря 24 октября 2019 с четырех баллов. А вот на своем пике столь длительная магнитная буря – 25 октября 2019 – достигнет уже 5 баллов. После чего еще три дня четырехбалльно подолбит по сосудам.

Стоит отметить, что прогноз ухудшался постепенно: сначала эта буря фиксировалась как слабая магнитная буря длиною в 3 дня. И вот магнитные бури онлайн показывают, что "праздник" растянется по времени почти вдвое. То есть если, по предварительным данным, всё должна была завершить магнитная буря 26 октября 2019 – то теперь нас ждет еще магнитная буря 27 октября 2019 и магнитная буря 28 октября 2019.

Правда, и интенсивность метеоудара несколько размазалась: вместо двух магнитных бурь в 5 баллов – пятибалльный метеоудар на сегодня остался только один.

Предварительный прогноз магнитных бурь на конец октября 2019
Предварительный прогноз магнитных бурь на конец октября 2019
Обновленный прогноз магнитных бурь на конец октября 2019
Обновленный прогноз магнитных бурь на конец октября 2019

Скачки давления и головные боли при ближайших магнитных бурях доставят больше всего проблем. Кого-то ждут "мушки" перед глазами, у других в глазах будет темнеть. Из-за головокружений возможна тошнота.

Под конец столь затяжного метеоапокалипсиса даже здоровые люди будут ощущать:

  • общую слабость,
  • раздражительность,
  • тревожность,
  • проблемы со сном,
  • может бросать в жар или холод,
  • возможен тремор конечностей.

От любых физических и нервных перегрузок в ближайшую неделю стоит отказаться. Стоит чутко прислушиваться к своему организму: не переедать, когда не хочется, не тащиться на тренировку, если после работы тянет домой отоспаться. И спать, к слову, стоит при любой возможности: не ждать 22:00, а укладываться, когда хочется (и позволяют дела).

Читайте такжеКогда переводят время в Украине 2019 и когда ждать отмены переводаСтоит помнить, что магнитные бури 24-28 октября 2019 внахлест пересекаются с другим стрессовым событием октября – перевод часов на зимнее время 2019 Украина осуществляет как раз в это воскресенье. А переход на зимнее время 2019 больше всего окатывает стрессом именно метеозависимых людей.

Так что стоит быть максимально спокойными (как буддистские монахи или йоги), плыть по течению и максимально спокойно пережить ближайшую неделю.

Магнитные бури: что делать и как спастись

При магнитных бурях у человека сгущается кровь. Сжижение крови влечет за собой кислородный обмен. А это в свою очередь – головокружения, упадок сил и порою звон в ушах.

К слову, сгущают кровь:

  • алкоголь,
  • сахар и продукты с высоким содержанием сахара, а также жирная пища (к примеру, газировки и бананы, картофель),
  • белковая пища и копчености.

Такие продукты во время магнитных бурь стоит свести к минимуму.

К слову, рекомендации, что делать при магнитных бурях, схожи с советами, как разжижать загустевшую кровь:

  • гулять побольше – на свежем воздухе и особенно в сосновом лесу;
  • отдыхать тоже побольше – высыпаться и не перенапрягаться;
  • нервничать наоборот поменьше;
  • не отказываться от спорта – но излишние нагрузки на сердце исключить: спортивная ходьба вместо бега, йога вместо степ-аэробики и т.п.).

Больше магнитных бурь до конца этого месяца прогноз пока не показывает.

магнитная буря магнитные бури метеоудар
Сейчас вы просматриваете новость «5 дней ада: магнитная буря с 24 октября 2019 раскрошит голову и нервы». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:42
Астролог назвал топ-3 самых жестоких и самых гуманных знака Зодиака
06:22
Чего Путин хочет от Зеленского мнение
06:03
Синие волосы – новая модная тенденция окрашивания волос 2019 – фото Фото Видео
05:55
"Сплошной разврат": голая Катя Варнава показала все на откровенном фото
05:35
Kyiv Not Kiev: ведущее британское издание будет правильно писать название столицы Украины
05:09
5 дней ада: магнитная буря с 24 октября 2019 раскрошит голову и нервы Видео
04:59
Эксперты разнесли три самых стойких мифа о минете
04:28
Маникюр кошачий глаз – самый популярный осенний маникюр, свежие фото из Instagram Фото
04:01
Соблазнять и доминировать: астролог рассказала, кому полезны ограничения в сексе
03:15
Есть что сказать: посол объяснил еще одно расследование трагедии МН17 Видео
03:06
Аналитик спрогнозировал курс доллара в банках Украины на следующей неделе
02:38
В России телеканал запустит реалити-шоу о жизни в монастыре Видео
02:31
Как корабль назовешь: поселку на Донеччине предложили вернуть историческое название Нью-Йорк
02:04
Взрыв в центре Киева: погиб известный ветеран АТО Сенсей Видео
01:47
"Ой, пуся какая, я потекла": Тина Кароль без белья свела с ума новым фото
01:46
Тодуров о реформах Супрун: сокращение числа больных и пенсионеров
01:02
Открывать пошире ворота: психологи рассказали, как и почему женщин тянет на групповой секс
00:23
23 октября – какой сегодня праздник: что делать для денег и счастья Видео
00:05
Путин назначил на должность в Калмыкии популярного игрока КВН
22 октября, вторник
23:59
Три гривны: в Сумах неадекватный пассажир расстрелял водителя такси
23:41
"Отношение изменится": посол нашел позитив в решении Германии по Голодомору
23:17
В центре Киева прогремел мощный взрыв: известно о погибших
22:53
В Киеве суд снял подозрения по убийству Вороненкова с россиянина
22:20
Экс-нардепа Микитася взяли под стражу с возможность внесения залога
22:07
Гороскоп на 23 октября 2019: кому опасаться ловушек и крупных проблем с кошельком
21:52
Шварецнеггер оказался на грани смерти из-за операции на сердце
21:50
Шахтер не смог обыграть загребское Динамо в третьем туре Лиги чемпионов Видео
21:46
"Несколько раз ударили лицом об авто": в Крыму задержан журналист-перебежчик
21:45
Просрочка и гнилье: школы Киева ужаснули питанием для детей
21:24
"Судьбоносные решения": довольный Путин договорился с Эрдоганом Видео
21:14
Виновата осень: в Минэкологии отчитались о проверках загрязнения воздуха Видео
21:09
Кровавый обвал в Дрогобыче: расставлены все точки над "i" Видео
20:51
Главы МИД Германии и Литвы поддержали "формулу Штайнмайера" Видео
20:15
"Вау, сработало": Маск протестировал спутниковый интернет Starlink
20:12
В Госдуме призвали лечиться от Хэллоуина как от сифилиса Видео
19:56
Одинаковые симптомы: онколог объяснил опасность рака Заворотнюк
19:39
Зеленский в Японии встретился с Назарбаевым: что обсуждали
19:15
Для решения морского спора: РФ требует от Украины признания аннексии Крыма
19:10
Модные свадебные прически - самые красивые прически на свадьбу из Instagram - 49 фото Фото
18:51
В России в перестрелке погибли пять человек: причины преступления и имена жертв
18:31
"Это работа не одного человека": эксперт считает опрометчивым назначение Сихово в СНБО Видео
18:27
Посол рассказал о последствиях выдачи Цемаха для Украины Видео
18:13
Гибель популярной мотоблогерши: байкеры почтили память Кузавини, опубликовано видео Видео
18:11
Ники Минаж вышла замуж за зека Видео
17:58
"Цветет всеми цветами радуги": величайшая река Украины Днепр умирает - эксперт Видео
17:53
"Только не могу свинину кушать": двойник Зеленского готов заменить его на сцене
17:49
Без заседания и вызова сторон: суд занялся вопросом лишения NewsOne лицензии
17:49
"Все мужики сво...": Блогерша предложила секс сотне парней в Tinder и обалдела
17:29
"Посажу, с*ка, всех": Анастасия Приходько публично оскорбила всех депутатов и министров
17:25
"Уходил в себя": Масляков не смог промолчать и высказался о новой должности Сивохо Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять